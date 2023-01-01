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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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The Bookshop
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2017 / Великобритания / Германия / Испания
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6.6
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Рейтинг IMDb: 6.5
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