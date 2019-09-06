Отзывы о фильме
Грейс и Эдвард женаты уже почти 30 лет, их взрослый сын уехал из родного города, но не разорвал связи с семьей. В один из выходных дней он приезжает навестить своих родителей, и вдруг узнает от отца, что на следующий день он собирается покинуть Грейс.
|18 февраля 2021
|Бразилия
|29 июля 2021
|Германия
|17 октября 2019
|Дания
|23 октября 2020
|Испания
|3 октября 2019
|Италия
|20 марта 2020
|Канада
|12 марта 2020
|Нидерланды
|29 июля 2020
|Франция
|27 марта 2020
|Швеция
|24 февраля 2022
|Южная Корея