Постер фильма В плену надежды
6.7 Рейтинг IMDb: 6.8
2 постера
Киноафиша Фильмы В плену надежды

В плену надежды

Hope Gap 18+
О фильме

Грейс и Эдвард женаты уже почти 30 лет, их взрослый сын уехал из родного города, но не разорвал связи с семьей. В один из выходных дней он приезжает навестить своих родителей, и вдруг узнает от отца, что на следующий день он собирается покинуть Грейс. 

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 марта 2020
Премьера в мире 6 сентября 2019
18 февраля 2021 Бразилия
29 июля 2021 Германия
17 октября 2019 Дания
23 октября 2020 Испания
3 октября 2019 Италия
20 марта 2020 Канада
12 марта 2020 Нидерланды
29 июля 2020 Франция
27 марта 2020 Швеция
24 февраля 2022 Южная Корея
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 254 346
Производство Immersiverse, Lipsync, Origin Pictures
Hope Gap, Le cose che non ti ho detto, Wer wir sind und wer wir waren, Ce qui nous sépare, Co przyniesie jutro, Enquanto Houver Amor, Goodbye, Inkább lennék özvegy, Las cosas que no te conte, Pod belimi pečinami, Regreso a Hope Gap, Retorn a Hope Gap, Uma Réstia de Esperança, Umut Vadisi, Zarobljena nada, В плену надежды, 希望沟壑, 幸せの答え合わせ, 海邊走走
Уильям Николсон
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Аийша Харт
Аийша Харт
Билл Найи
Билл Найи
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
6.7
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
