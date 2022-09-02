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Моника
Monica
Моника, 2022
2022 / Италия / США
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Жанр:
драма
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О фильме
Трансгендерная женщина возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью.
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Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
2 сентября 2022
Режиссер
Андреа Паллаоро
В ролях
Эмили Браунинг
Патришия Кларксон
Адриана Барраса
Джошуа Клоуз
Трейс Лисетт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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