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6.2
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Фильмы
Моника
6.2
Моника
, 2022
Monica
Италия, США / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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Цитаты
Места съёмок
6.2
О фильме
Трансгендерная женщина возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью.
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В ролях
Эмили Браунинг
Laura
Патришия Кларксон
Адриана Барраса
Leticia
Джошуа Клоуз
Трейс Лисетт
Monica
Vladimir John Perez
Car Repairman
Ali Amine
Man Getting Massage
Lucia Ramos
Woman at Gas Station
Leland Pittman
Benny
Brennan Pittman
Benny
Ruby James Fraser
Britney
Graham Caldwell
Brody
Режиссер
Андреа Паллаоро
Сценарист
Андреа Паллаоро
,
Орландо Тирадо
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия / США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
2 сентября 2022
Дата выхода
8 декабря 2023
Великобритания
15
6 марта 2023
Италия
MPAA
R
Сборы в мире
$186 813
Производство
Varient, Solo Five Productions, Melograno Films
Другие названия
Monica, Mancora, Моника
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 31 августа 2022
Цитаты
Monica
Она меня не узнала.
Paul
Ну, ты ожидал, что она тебя узнает?
Отзывы о фильме
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