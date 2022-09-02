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Постер фильма Моника
6.2
Киноафиша Фильмы Моника
6.2

Моника

, 2022
Monica
Италия, США / драма / 18+
Постер фильма Моника
6.2

О фильме

Трансгендерная женщина возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью.

В ролях

Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Laura
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Leticia
Джошуа Клоуз
Джошуа Клоуз
Трейс Лисетт
Monica
Vladimir John Perez
Car Repairman
Ali Amine
Man Getting Massage
Lucia Ramos
Woman at Gas Station
Leland Pittman
Benny
Brennan Pittman
Benny
Ruby James Fraser
Britney
Graham Caldwell
Brody
Режиссер Андреа Паллаоро
Сценарист Андреа Паллаоро, Орландо Тирадо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 сентября 2022
Дата выхода
8 декабря 2023 Великобритания 15
6 марта 2023 Италия
MPAA R
Сборы в мире $186 813
Производство Varient, Solo Five Productions, Melograno Films
Другие названия
Monica, Mancora, Моника

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 31 августа 2022

Отзывы о фильме

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