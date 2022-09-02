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Моника
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Monica

Моника, 2022

2022 / Италия / США
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О фильме

Трансгендерная женщина возвращается домой, чтобы ухаживать за умирающей матерью.

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Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 2 сентября 2022
Режиссер
Андреа Паллаоро
В ролях
Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Джошуа Клоуз
Джошуа Клоуз
Трейс Лисетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моника 1 постер
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