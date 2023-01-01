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Букшоп Букшоп
Киноафиша Фильмы Букшоп Букшоп, 2017: актеры и роли
The Bookshop Букшоп 2017 / Великобритания / Германия / Испания
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Букшоп, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет Изабель Койшет Isabel Coixet
В ролях
Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Хантер Тремейн Хантер Тремейн Hunter Tremayne Хонор Книфси Хонор Книфси Honor Kneafsey
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