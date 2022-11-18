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She Said
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She Said

She Said, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 февраля 2023
Премьера в мире 18 ноября 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Мария Шрадер
Мария Шрадер
В ролях
Том Пелфри
Том Пелфри
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Зои Казан
Зои Казан
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма She Said 1 постер
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Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала» «Дело в системе, которая защищает насильников», – говорит одна из героинь.
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15 июля 2022 09:42
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