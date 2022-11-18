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She Said
She Said
She Said, 2022
2022 / США
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Жанр:
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Год выпуска
2022
Премьера в России
2 февраля 2023
Премьера в мире
18 ноября 2022
Прокатчик
UPI
Режиссер
Мария Шрадер
В ролях
Том Пелфри
Кэри Маллиган
Зои Казан
Саманта Мортон
Патришия Кларксон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала»
«Дело в системе, которая защищает насильников», – говорит одна из героинь.
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15 июля 2022 09:42
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