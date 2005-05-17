Сломанные цветы, 2005

После того, как убежденного холостяка Дона Джонстона бросает очередная подружка, он получает по почте розовое анонимное письмо, информирующее, что, оказывается, у него есть сын, который очень хочет увидеть папу. Вместо того чтобы найти себе новую подругу, Дон решает вспомнить всех своих женщин. Он отправляется колесить по стране в поисках бывших подружек, которые, быть может, помогут ему раскрыть тайну письма.
«Сломанные цветы» – совершенно органичное продолжение «Кофе и сигарет», даже с кофе и сигаретами на заднем плане; считай, новелла, развернутая в полнометражном формате. От потусторонних психоделических притч («Мертвец», «Пес-призрак») Джармуш явственно возвращается к духу и букве своих ранних – «жизненных» – историй, только вместо хипповского эксперимента его кино наполняет довольно отрешенная умудренная ирония. Сюжет в «Сломанных цветах» не важен, да и никакой финальной ясности, должной…
А как же последняя версия "Кофе и сигареты" 2003 ?