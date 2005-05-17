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Сломанные цветы Сломанные цветы
Киноафиша Фильмы Сломанные цветы
Broken Flowers

Сломанные цветы, 2005

2005 / США / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
После того, как убежденного холостяка Дона Джонстона бросает очередная подружка, он получает по почте розовое анонимное письмо, информирующее, что, оказывается, у него есть сын, который очень хочет увидеть папу. Вместо того чтобы найти себе новую подругу, Дон решает вспомнить всех своих женщин. Он отправляется колесить по стране в поисках бывших подружек, которые, быть может, помогут ему раскрыть тайну письма.
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 1 декабря 2005
Премьера в мире 17 мая 2005
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сломанные цветы 3 постера
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Наша рецензия
«Сломанные цветы» – совершенно органичное продолжение «Кофе и сигарет», даже с кофе и сигаретами на заднем плане; считай, новелла, развернутая в полнометражном формате. От потусторонних психоделических притч («Мертвец», «Пес-призрак») Джармуш явственно возвращается к духу и букве своих ранних – «жизненных» – историй, только вместо хипповского эксперимента его кино наполняет довольно отрешенная умудренная ирония. Сюжет в «Сломанных цветах» не важен, да и никакой финальной ясности, должной…
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Mike777 2 апреля 2015, 12:51
"Сломанные цветы" наконец мной были посмотрены, причем по бесплатному, выйгранному по-радио билетику. ЧТо могу сказать, как говорил Тэрэнс… Читать дальше…
Noname 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 21/11/2005 - 02:25:03




А как же последняя версия "Кофе и сигареты" 2003 ?
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саундтрек фильма Сломанные цветы
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