Сломанные цветы, 2005

После того, как убежденного холостяка Дона Джонстона бросает очередная подружка, он получает по почте розовое анонимное письмо, информирующее, что, оказывается, у него есть сын, который очень хочет увидеть папу. Вместо того чтобы найти себе новую подругу, Дон решает вспомнить всех своих женщин. Он отправляется колесить по стране в поисках бывших подружек, которые, быть может, помогут ему раскрыть тайну письма.

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