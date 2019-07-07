Наша рецензия

Как гласит надпись при въезде в городок Центрвилл, это «очень хорошее место». В нём проживают всего 738 человек, а порядок сторожат лишь трое полицейских (все, как на подбор, в очках). Шеф Клифф Робертсон (Билл Мюррей) два года назад должен был уйти на покой, но не сложилось. Рональд Питерсон (Адам Драйвер) любит повторять «Добром это не кончится», когда-то был спортсменом, но тоже не сложилось — теперь он водит смешную маленькую красную машинку, в которую…