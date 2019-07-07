Как гласит надпись при въезде в городок Центрвилл, это «очень хорошее место». В нём проживают всего 738 человек, а порядок сторожат лишь трое полицейских (все, как на подбор, в очках). Шеф Клифф Робертсон (Билл Мюррей) два года назад должен был уйти на покой, но не сложилось. Рональд Питерсон (Адам Драйвер) любит повторять «Добром это не кончится», когда-то был спортсменом, но тоже не сложилось — теперь он водит смешную маленькую красную машинку, в которую…
В захудалом американском городишке все идет своим чередом и ничего не предвещает беды. Разве, что правительство мухлюет с часовыми поясами отчего не темнеет до пяти утра, да радио барахлит. Но это объясняется полярным разломом, образовавшимся при бурении нефтяных скважин, а вследствие этого изменения наклона оси вращения Земли. Неудобно, но терпимо, особенно, если верить политикам, утверждающим, что от разлома одна экономическая выгода.
Есть правда и иные побочные эффекты - один за другим из земли начинают вылазить мертвецы и нападать на людей. Первой с этой проблемой сталкивается полиция города. В ней работает всего три человека: старый добродушный коп (Билл Мюррей), молодой немного циничный коп (Адам Драйвер) и наивная и простая девушка-полицейский (Хлоя Севиньи).
Кроме этих звезд в картине целый хоровод других знаменитостей. Заплутавшая в дороге Селена Гомес, зомби Игги Поп, отшельник Том Уэйтс и т.д. От такого ансамбля ждешь либо шедевра, либо наоборот чего-то очень плохого. И этот фильм точно не шедевр. Нельзя сказать, что картина сделана так, будто звезды собрались весело потусить и заодно снять фильм, чтобы как-то отбить затраты на отдых, но очень близко к этому. Две трети фильма ужасаешься, но не потому, что это фильм про зомби, а потому, что все время вспоминаешь, что заплатил за просмотр деньги. Очень трудно поверить, что за такое кто-то осмелится взимать плату. Затем расслабляешься и пытаешься получить удовольствие.
А удовольствие получить сложно. От нелепых диалогов и нарочито тупых сцен передергивает. С другой стороны, если вспомнить фильмы Ромеро, с которых началась волна зомби-хорроров, то они были ровно таким же трэшем. Но это не помешало им стать классикой поджанра. Разумеется, Джармуш не подражает Ромеро. Наоборот, он скорее высмеивает всю эту муру, показывая еще большую белиберду.
Вернемся к зомби. В отличие от ромеровских мертвецов, джармушовские тянутся не к мозгам (хотя людей, разумеется, едят), а к тому что любили при жизни. Это может быть кофе, алкоголь, внимание и даже спорт. Эдакие зомби-консьюмеристы. Киношные зомби прут куда угодно. В тюрьму рвутся зомби-бомжи и даже к презираемому всеми фермеру-трамписту (Стив Бушеми) тянется поток мертвецов, хотя вряд ли они любили его при жизни. Зато любили его ненавидеть. Тут же встает вопрос, где от них можно спрятаться? Например, в ромеровском "Рассвете метрвецов" герои строили личный рай в супермаркете, пока зомби перебивались за его стенами. А куда зомби (а значит и живые) точно не пойдут? Куда никого из нас силком не затащишь? В библиотеку? в школу? к стоматологу? Где бы мы могли укрыться в предлагаемых обстоятельствах?
Кстати, в городе не так уж много развлечений. Подобно уездному городу N из "Двенадцати стульев", в Центрвилле только самые "необходимые" заведения - тюрьма для малолетних преступников, бюро похоронных процессий, заправка, мотель и полицейский участок. Похоронным домом, кстати, заправляет дамочка не от мира сего - эксцентричная шотландка-буддистка (Тильда Суинтон), которая даже зомби убивает не потому, что они ей угрожают, а потому, что мертвые должны быть мертвыми. Так надо.Можно попытаться вывести из фильма мнение Джармуша о том, что вещи съели людей и превратили их в свой атрибут вместо того, чтобы все было наоборот. Казалось бы, тут можно проследить связь. У Ромеро причиной зомби-апокалипсиса стало падение секретного военного спутника, а у Джармуша смещение оси вращения Земли из-за разлома образованного при добыче нефти. Оно и понятно. В Холодную войну люди боялись, что военные что-нибудь натворят, а после нее мы опасаемся, что в погоне за прибылью, что-нибудь отчебучат крупные компании. Но не стоит воспринимать все буквально.
В то же время, картину "Мертвые не умирают" нельзя назвать отходной поджанру. Вообще, не стоит воспринимать ленту слишком серьезно. Это всего лишь саркастическое высказывание режиссера (но при этом фильм не шибко-то смешной). Причем Джармуш беззлобно издевается сразу над всеми - коллегами, критиками, зрителями.
Издевкой выглядит и концовка. Даже не кульминация, а сцена, которую вставляют, чтобы зритель мог прийти в себя перед выходом из кинотеатра. Так вот, ее нет. Ее нет даже после титров. А ведь по канонам она должна быть - слишком много завязок осталось без развязок. Упоминание одним из героев того, что он любит, а значит к чему будет стремиться если станет зомби, вместе увозом зомби в другие города, еще можно списать на задел под сиквел (которого, понятно, не будет). А вот ответ на вопрос где же все-таки можно спрятаться от эгоистичных зомби должен был быть дан. Но его нет и искать его придется самим.Дополняя одного из героев который, сказал, что "ничем хорошим это не закончится", можно сказать, что "ничем хорошим это и не началось". В целом, фильм редкостная галиматья. Но что-то в ней есть. Посмотреть можно, но ни в коем случае не за деньги. Лучше дождаться, когда фильм... покажут по телевизору, например. 2,5 из 5. Полбалла исключительно из-за смутного проблеска чего-то непонятно хорошего.
Юмор жёсткий, но не в плане кровищи и расчленёнки, а в психологическом плане: не каждому зрителю нравится, когда над ним издеваются. Мы смеялись, поражались и недоумевали. Ощущение "что я только что посмотрел", только в положительном ключе.
В целом, для нового опыта и свежих эмоций этот фильм подходит как нельзя лучше.
актеры - невероятно крутые, смешные, ну просто лучшие. я местами буквально плакала от смеха.
картина - высший пилотаж самоиронии режиссёра, саркастической усмешки над ценностями человечества, в целом.
тот момент, когда ты во время просмотра пропитываешься максимально сильным презрением ко всему маскульту, - полагаю, основная точка солидарности с джимом.
а ещё мерзкий ужас от того, как много вокруг зомбарей и как жутко среди них жить, на самом деле.
один такой на титрах поднялся со своего места и со словами " ну и дерьмо" пошёл жрать мозги окружающим.
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