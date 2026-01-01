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Фильмография
Найджел Линдси
Nigel Lindsay
Киноафиша
Персоны
Найджел Линдси
Найджел Линдси
Nigel Lindsay
Дата рождения
17 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сент-Джонс-Вуд, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Последнее королевство
(2015)
8.1
Захват
(2019)
8.0
Туннель
(2013)
Фильмография Найджел Линдси
7
Поцелуй меня, Кейт: Мюзикл
Kiss Me, Kate: The Musical
мюзикл
2024, Великобритания
5.4
Шесть минут до полуночи
Six Minutes to Midnight
драма, триллер
2020, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
8.1
Захват
триллер, криминал, детектив
2019, Великобритания
7.3
Стальная звезда
драма, криминал, триллер
2017, Великобритания
6.5
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
Dead in a Week: Or Your Money Back
комедия
2017, Великобритания
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8.3
Последнее королевство
драма, боевик, исторический
2015, США
7.2
Маленький семейный бизнес
Family Business
спектакль
2014, Великобритания
7.7
Плебеи
комедия
2013, Великобритания
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