«Шесть минут до полуночи»: Рецензия Киноафиши

В 1939 году Томас Миллер (Эдди Иззард) работает учителем английского языка в школе на южном побережье Англии, где учатся дочери высокопоставленных нацистов. Под присмотром директрисы мисс Роколл (Джуди Денч) и ее помощницы Илзе Келлер (Карла Юри) девушки практикуют свой английский и учатся тому, чтобы стать олицетворением идеалов нацистской Германии. После обнаружения тела бывшего учителя начинается череда трагических событий: девушки сталкиваются с жестоким миром, а Томасу приходится бежать от полиции из-за обвинений в шпионаже и убийстве.

Шесть минут до полуночи

Энди Годдард, режиссер таких сериалов, как «Аббатство Даунтон» и «Карнивал Роу», на этот раз рассказывает историю, основанную на реальных событиях. В то время, как над всей Европой нависают грозовые тучи, девушки в школе живут в своем закрытом мире. Они читают Шекспира, учатся вести себя в обществе, занимаются спортом, а по вечерам с восхищением слушают речи Гитлера. Им еще неизвестны ужасы войны и страх перед будущим. Они стоят на пороге взросления, не подозревая, что им предстоит попрощаться со своей беззаботностью. С приближением новой войны в обществе все больше клубится туман негодования, а лето юности девочек подходит к своему концу. Это безмятежное летнее время стало прощальным не только для учениц школы, но и для всей Европы. Режиссер показывает дни перед началом войны: еще не слышны звуки бомб, но в мирном воздухе уже витает опасность.

Шесть минут до полуночи

«Шесть минут до полуночи» с помощью известных британских звезд и молодых европейских актеров затрагивает тему культурных границ. Школа сочетает в себе две культурные идентичности: девушки бегло говорят на английском, но не забывают о родной Германии, Томас же сам является наполовину немцем. Пожалуй, абсолютно английская здесь только директриса в исполнении блистательной Джуди Денч. Благодаря такому гармоничному переплетению культур двух стран режиссер поднимает актуальный на сегодняшний день вопрос необходимости держаться друг за друга, несмотря на культурные расстояния и вопреки многочисленным различиям.

Шесть минут до полуночи

Мировые войны ХХ века все еще остаются болевыми точками для многих стран, а в последнее время кинематографисты начали рассматривать эти главы истории с другого, необычного ракурса. Так, например, еще в 2009 году Михаэль Ханеке снял свою трепетную картину «Белая лента» о немецких подростках перед началом Первой мировой войны. Детский взгляд на историю, вероятно, может быть наиболее честным и устрашающим. Однако Энди Годдард не дает возможности девочкам показать свое волнение. Для режиссера здесь важнее другое — рассмотреть новое поколение, которое не должно нести ответственность за своих родителей. Кажется, они не успевают ничего осознать, как новая идеология уже впитывается их сознанием. В данном случае показательны устрашающие диалоги с фанатичной учительницей. Любопытно, что мы практически ничего не знаем об ученицах. О чем они мечтают? Какие у них отношения с родителями? Кем хотят стать, когда вырастут? До конца фильма девочки остаются лишь собирательным образом, чье детство главный герой еще надеется спасти.

Шесть минут до полуночи

Историческая драма постепенно набирает обороты и превращается в фильм с погоней и преследованиями. Динамика и претенциозные диалоги и вовсе могут напомнить американский нуар 1940-х годов, а Томас Миллер оказывается классическим героем: за фигурой обычного учителя, конечно же, скрывается нечто большее. Эту картину можно смело рекомендовать любителям кино, основанного на реальных историях. Ведь школа, в которой учились девочки, была уникальна в своем роде, а события, определившие их судьбу, как нельзя лучше раскрывают последние страницы Европы перед обрушившимся миром.

Гульназ Давлетшина