Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кевин Элдон
Кевин Элдон
Kevin Eldon
О персоне
Фильмография
Кевин Элдон
Kevin Eldon
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 декабря 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Кевина Элдона
Родился 4 декабря 1960 года. Чатем, Кент, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Кевина Элдона
Шесть минут до полуночи
драма, триллер
2020, Великобритания
4.0
Зажигая звезды
драма
2014, Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»