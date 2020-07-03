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Карла Юри
Карла Юри
Carla Juri
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Карла Юри
Carla Juri
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Дата рождения
2 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Карла Юри
Родилась 2 января 1985 года. Локарно, Швейцария.
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Фильмография Карла Юри
Шесть минут до полуночи
драма, триллер
2020, Великобритания
4.0
Паула
биография, драма
2016, Франция / Германия
6.0
Запретная территория
драма
2013, Германия
5.0
Темный мир
драма
2013, Германия
7.0
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3 июля 2020 15:02
Чарли Ханнэм сыграет в наркоманской драме
Чарли Ханнэм («Меч короля Артура»), Билли Боб Торнтон («Плохой Санта») и Карла Юри («Бегущий по лезвию 2049») сыграют в фильме «Миллион маленьких кусочков /
Написать
19 января 2018 15:25
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