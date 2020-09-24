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Ничья земля
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No Man's Land

Ничья земля, 2020

2020 / Мексика
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Ферма семейства Грир находится в самом центре Техаса, к югу от пограничной стены США и к северу от Рио-Гранде, на участке, известном как ничейная земля. Здесь нет рейнджеров и редки пограничные патрули, а фермеры с оружием в руках защищают свою территорию от нелегальных мигрантов из Мексики, которые пытаются проникнуть в страну через их территории. Младший сын Билла Грира — его гордость: Джейк приглашен в высшую бейсбольную лигу играть за «Нью-Йорк Янкис». А с той стороны границы другой любящий отец Густаво надеется переправить в Америку своего сына Франческо, чье ходатайство было отклонено. Встреча этих двух молодых людей на границе закончится трагедией, которая навсегда изменит жизнь и мировоззрение семьи Грир.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 января 2021
Премьера в мире 24 сентября 2020
Возраст 16+
Режиссер
Конор Эллин
В ролях
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Хорхе А. Хименес
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ничья земля 2 постера
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