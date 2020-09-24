Ничья земля, 2020

Ферма семейства Грир находится в самом центре Техаса, к югу от пограничной стены США и к северу от Рио-Гранде, на участке, известном как ничейная земля. Здесь нет рейнджеров и редки пограничные патрули, а фермеры с оружием в руках защищают свою территорию от нелегальных мигрантов из Мексики, которые пытаются проникнуть в страну через их территории. Младший сын Билла Грира — его гордость: Джейк приглашен в высшую бейсбольную лигу играть за «Нью-Йорк Янкис». А с той стороны границы другой любящий отец Густаво надеется переправить в Америку своего сына Франческо, чье ходатайство было отклонено. Встреча этих двух молодых людей на границе закончится трагедией, которая навсегда изменит жизнь и мировоззрение семьи Грир.