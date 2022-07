1 Six Minutes to Midnight Marc Streitenfeld 2:36

2 Arriving at St Augusta Marc Streitenfeld 1:44

3 School History Marc Streitenfeld 1:20

4 St Augusta Marc Streitenfeld 1:34

5 These Girls Are My Life Marc Streitenfeld 1:24

6 Finding a Dead Body Marc Streitenfeld 1:51

7 Miller Returns Marc Streitenfeld 1:29

8 I Did Not Do This Marc Streitenfeld 2:12

9 Sleeping Giants Marc Streitenfeld 1:08

10 Taking My Girls Marc Streitenfeld 1:47

11 You Are Too Late Marc Streitenfeld 2:27

12 Night Walk Marc Streitenfeld 3:40

13 Bereit Machen Marc Streitenfeld 3:48

14 This Is Not the Way Marc Streitenfeld 2:26

15 A Final Note Marc Streitenfeld 1:15

16 End Titles Marc Streitenfeld 2:21