Мюнхен. На грани войны, 2022

Действие новой военной драмы разворачивается за год до начала масштабной войны с Германией. Двое дипломатов делают все возможное, чтобы найти мирное решение конфликта. По ходу развития событий главные герои оказываются вовлечены в ряд довольно опасных политических интриг. «Мюнхен. На грани войны» понравится зрителям, которые любят и ценят историческое кино, а также неравнодушны к детективам.

Постановщиком фильма стал Кристиан Швохов, один из режиссеров культового английского сериала «Корона», который посвящен закулисной жизни известной семьи монархов. В каждом новом эпизоде шоу играют совершенно другие актеры.

Одну из главных ролей в фильме «Мюнхен. На грани войны» исполнил Джордж МакКэй, британский актер, знакомый большинству российских зрителей по фильмам «1917», «Капитан Фантастик», «Изгой».

Компанию МакКэю в фильме составил Джереми Айронс, оскаровский лауреат, известный преимущественно по фильмам «Лолита», «Бэтмен против Супермена», а также супергеройскому сериалу «Хранители» и многим другим проектам.

«Мюнхен. На грани войны» — один из немногих военных фильмов, в котором показывают Адольфа Гитлера. Его персонаж не играет большой роли в сюжете, однако по-настоящему важен для его развития.