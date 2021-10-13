Мюнхен. На грани войны, 2022

Действие новой военной драмы разворачивается за год до начала масштабной войны с Германией. Двое дипломатов делают все возможное, чтобы найти мирное решение конфликта. По ходу развития событий главные герои оказываются вовлечены в ряд довольно опасных политических интриг. «Мюнхен. На грани войны» понравится зрителям, которые любят и ценят историческое кино, а также неравнодушны к детективам.
Постановщиком фильма стал Кристиан Швохов, один из режиссеров культового английского сериала «Корона», который посвящен закулисной жизни известной семьи монархов. В каждом новом эпизоде шоу играют совершенно другие актеры.
Одну из главных ролей в фильме «Мюнхен. На грани войны» исполнил Джордж МакКэй, британский актер, знакомый большинству российских зрителей по фильмам «1917», «Капитан Фантастик», «Изгой».
Компанию МакКэю в фильме составил Джереми Айронс, оскаровский лауреат, известный преимущественно по фильмам «Лолита», «Бэтмен против Супермена», а также супергеройскому сериалу «Хранители» и многим другим проектам.
«Мюнхен. На грани войны» — один из немногих военных фильмов, в котором показывают Адольфа Гитлера. Его персонаж не играет большой роли в сюжете, однако по-настоящему важен для его развития.
В фильме фигурируют реальные политические деятели Великобритании, которые принимали непосредственное участие в событиях, происходящих на территории Германии перед началом военных действий. Так, Джереми Айронс исполнил роль Невилла Чемберлена, лидера тори.
Премьера картины прошла на стриминговой платформе Netflix, которая сразу же приобрела на него права. Известно, что фильм «Мюнхен. На грани войны» выходил в кинотеатральный прокат в Германии, однако остальные страны своим вниманием обошел. Не исключено, что это связано с пандемией коронавируса.
В основу ленты легло одноименное литературное произведение, написанное английским журналистом Робертом Харрисом.
Премьера картины «Мюнхен. На грани войны» прошла в рамках Лондонского кинофестиваля, который состоялся в конце прошлого года. Сообщается, что фильм получил довольно высокие отзывы не только со стороны критиков, но и со стороны обычных зрителей. Его рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes также очень высок.
Съемки «Мюнхена» проходили преимущественно в немецких городах: Берлине, Потсдаме, самом Мюнхене. Известно, что работа стартовала в конце осени 2020-го и официально завершилась в декабре того же года.
Осень 1938 года, Европа на грани войны. Гитлер готовится к вторжению в Чехословакию, и правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом отчаянно пытается найти мирное решение. Британский госслужащий Хью Легат и немецкий дипломат Пауль фон Хартманн отправляются в Мюнхен на экстренную конференцию. После начала переговоров старые друзья оказываются в эпицентре политических интриг и осознают всю опасность положения.