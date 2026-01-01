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Энди Годдард
Энди Годдард Andy Goddard
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Энди Годдард

Andy Goddard

Дата рождения
2 мая 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер

Биография Энди Годдарда

Родился в 1968 году. Пембрук-Док, Великобритания.

Популярные фильмы

Аббатство Даунтон 8.6
Аббатство Даунтон (2010)
Сорвиголова 8.3
Сорвиголова (2015)
Каратель 8.2
Каратель (2017)

Фильмография Энди Годдарда

Монарх: Наследие монстров 7.4
Монарх: Наследие монстров
боевик, фантастика 2023, США
Шесть минут до полуночи 5.4
Шесть минут до полуночи Six Minutes to Midnight
драма, триллер 2020, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Карнивал Роу 7.8
Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
Видоизмененный углерод 7.7
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
Железный кулак 6.6
Железный кулак
драма, криминал, фантастика 2017, США
Каратель 8.2
Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
Люк Кейдж 7.4
Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
Ловушка 5.2
Ловушка A Kind of Murder
триллер, драма 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
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