Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Gatta Kusthi 2
8.7
Gatta Kusthi 2 - Тизер
Киноафиша Фильмы Gatta Kusthi 2
8.7

Gatta Kusthi 2

, 2026
Gatta Kusthi 2
Индия / комедия, драма, мелодрама
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Gatta Kusthi 2
8.7
Пойду 0
Не пойду 0
Gatta Kusthi 2 - Тизер
Gatta Kusthi 2  Тизер

В ролях

Айшварья Лекшми
Keerthi
Вишну Вишал
Veera
Рамья Кришна
Рамья Кришна
Raja Rajeshwari
Карунас
Ratnam, Veera's Uncle
Мунишкант
Chithapa, Keerthi's Uncle
Каали Венкат
Sattanathan
Lizzie Antony
Gajaraj
Sreeja Ravi
Karunakaran
Partha
Mokksha
Meenu
Йоги Бабу
Balbir Singh
Режиссер Челла Айяву
Сценарист Челла Айяву, Mohan Rajan, Muthamil
Композитор Sean Roldan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 3 июля 2026
Дата выхода
3 июля 2026 Индия
3 июля 2026 Ирландия 12A
3 июля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $187 252
Производство Vels Film International, Vishnu Vishal Studioz, IVY Entertainment
Другие названия
Gatta Kusthi 2, Gatta Kusthi: 2nd Round

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Gatta Kusthi 2 - Тизер
Gatta Kusthi 2 Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Мамочка с детьми просит уступить нижнюю полку в поезде? Отвечаю одной фразой — и семейство уносит ветром
В грязную сковородку кидаю половину картошки — после нее даже чугун блестит, как зеркало: 2 совета опытной хозяйки
Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Спросил у ИИ, какое фэнтези – лучшее после «Властелина колец»: «Игра престолов» «пролетела», как фанера над Москвой
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Раз 10 смотрела «Интерстеллар», но только недавно узнала, что к его созданию приложили руку русские
«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой
«Игра престолов» встретила «Очень странные дела» в забытом фэнтези НВО: 23 серии – и ни единой проходной (еще и со звездами Marvel)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше