В ролях
Карунас
Ratnam, Veera's Uncle
Мунишкант
Chithapa, Keerthi's Uncle
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Челла Айяву
Сценарист
Челла Айяву, Mohan Rajan, Muthamil
Композитор
Sean Roldan
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
3 июля 2026
Дата выхода
|3 июля 2026
|Индия
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|3 июля 2026
|Ирландия
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|12A
|3 июля 2026
|ОАЭ
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|18TC
Сборы в мире
$187 252
Производство
Vels Film International, Vishnu Vishal Studioz, IVY Entertainment
Другие названия
Gatta Kusthi 2, Gatta Kusthi: 2nd Round