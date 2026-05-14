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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Balan: The Boy
8.3
Balan: The Boy
, 2026
Balan: The Boy
Индия / драма, триллер
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Трейлеры
8.3
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Balan: The Boy
Трейлер
Трейлер
В ролях
Muhammed Zinaan
Товино Томас
Dolly June
Jinu Joseph
Sandra Chandran
Cicily Abraham
Гириш А.Д.
Chandu Salimkumar
Jean Paul Lal
Ganapathi
Farzana Palathingal
Beena Antony
Adhisheshan K R
Режиссер
Chidambaram
Сценарист
Джиту Мадхаван
,
Anwar Ali
,
Chidambaram
Композитор
Сушин Шьям
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
14 мая 2026
Дата выхода
19 июня 2026
Бахрейн
19 июня 2026
Германия
19 июня 2026
Индия
U/A 16+
19 июня 2026
Ирландия
12A
19 июня 2026
ОАЭ
18TC
19 июня 2026
Оман
Сборы в мире
$868 018
Производство
KVN Productions, Thespian Films
Другие названия
Balan: The Boy
Еще
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Трейлеры фильма
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Balan: The Boy
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