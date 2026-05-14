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Постер фильма Balan: The Boy
8.3
Balan: The Boy - Трейлер
Киноафиша Фильмы Balan: The Boy
8.3

Balan: The Boy

, 2026
Balan: The Boy
Индия / драма, триллер
Трейлеры
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Постер фильма Balan: The Boy
8.3
Пойду 0
Не пойду 0
Balan: The Boy - Трейлер
Balan: The Boy  Трейлер

В ролях

Muhammed Zinaan
Товино Томас
Dolly June
Jinu Joseph
Sandra Chandran
Cicily Abraham
Гириш А.Д.
Chandu Salimkumar
Jean Paul Lal
Ganapathi
Farzana Palathingal
Beena Antony
Adhisheshan K R
Режиссер Chidambaram
Сценарист Джиту Мадхаван, Anwar Ali, Chidambaram
Композитор Сушин Шьям
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 мая 2026
Дата выхода
19 июня 2026 Бахрейн
19 июня 2026 Германия
19 июня 2026 Индия U/A 16+
19 июня 2026 Ирландия 12A
19 июня 2026 ОАЭ 18TC
19 июня 2026 Оман
Сборы в мире $868 018
Производство KVN Productions, Thespian Films
Другие названия
Balan: The Boy

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Balan: The Boy - Трейлер
Balan: The Boy Трейлер
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Отзывы о фильме

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