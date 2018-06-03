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Три богатыря и наследница престола Три богатыря и наследница престола
Киноафиша Фильмы Три богатыря и наследница престола Отзывы о мультфильме «Три богатыря и наследница престола»
Три богатыря и наследница престола 2018 / Россия
7.8 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Три богатыря и наследница престола»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Постучалась беда неминучая в хоромы княжеские: захворал-занедужил славный Владимир-князь. Да так сильно скрутила его хворь поганая, что не ровен час – и лежать ему во земле сырой. Но негоже владыке мудрому оставлять своих холопий сиротами – без правителя пропадут они. Тогда вспомнил достославный Князь Киевский о племяннице своей Забаве Путятичне, что премудрости заморской в Византии обучаться изволила. И кликнул он богатырей своих верных, и строго-настрого им наказывал: воротить…

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Богдан Никифоров 3 июня 2018, 22:26
давно скатившеяся франшиза,которая наживается на незнания народа о годном кино
3 июня 2018, 22:26 Ответить
Konstantin Bronzit 20 декабря 2018, 13:49
Про франшизу вы правы. Но по вашей реплике - если "франшиза скатилась" - можно сделать вывод, что первые фильмы вы, худо-бедно, принимали. Но тогда, если все-таки выключить автоматизм мышления и разуть глаза, можно было бы обратить внимание, что этот фильм сделал тот же режиссер, который когда-то сделал "Алешу Поповича". А вы же, надеюсь, в курсе, что фильмы делают режиссеры? И режиссеры бывают очень разными. Поэтому у них всех разный результат!! И если быть внимательным, то по богатырской франшизе видно, что после "Алеши" всех богатырей делали все время разные режиссеры. Так, может быть, с новым 9-ым фильмом всё на это раз опять будет иначе? Или это слишком сложная логическая цепочка для вас? ;)))
20 декабря 2018, 13:49 Ответить
mr-kuznetsova 28 декабря 2018, 14:42
Оценка
оценка мульта - 5 баллов из 10....
28 декабря 2018, 14:42 Ответить
gulliyndex 30 декабря 2018, 16:57
Оценка
Мультик просто отличный. Советую.
30 декабря 2018, 16:57 Ответить
Софья Романенко 4 января 2019, 12:15
Оценка
Чисто поугорать , мульт смешной я аж подавилась чипсонами 😄😁👍
4 января 2019, 12:15 Ответить
yuraskomorohov 5 января 2019, 16:03
Оценка
Отличный фильм
5 января 2019, 16:03 Ответить
asya46 6 января 2019, 16:47
Оценка
Пару раз улыбнулись.. С каждыми новыми «Богатырями» становится всё скучнее и скучнее, к сожалению.
6 января 2019, 16:47 Ответить
Сема Соломонов 6 января 2019, 19:55
Оценка
Прикольный смешной фильм
6 января 2019, 19:55 Ответить
Potekhin 7 января 2019, 21:53
Оценка
Как и ожидалось, возвращение Бронзита пошло сериалу на пользу. Первым сериям этот выпуск конкуренцию не составит, но всё-таки он намного лучше во всех отношениях, чем предыдущие два или три. Смотреть можно, особенно ввиду избытка свободного времени на новогодних каникулах.
7 января 2019, 21:53 Ответить
mariaygerasimova 10 января 2019, 01:05
Оценка
Мультфильм на 3+. Ожидала большего. Дети смеялись над элементами насилия (коня бьют палками багатыри, они не видят Юлия и по нескольку раз бьют его березовыми дубинами). Это не понравилось. Серия о родственно-денежных отношениях. Не очень приятно смотреть. Наверное, хотели снять так, чтобы дети не поняли взрослого юмора, а взрослым было не скучно смотреть. Но честно, эти темы с политикой, коррупцией, деньгами, властью и самодурством уже надоели в реальной жизни и хоть в мультике могли бы показать что-то более достойное и для деток и для взрослых. Серия этих мультфильмов хорошая. Эта часть на любителя. Русский квартал за границей действительно показан с хорошим и добрым юмором. Посмотрите, в любом случае местами интересно и достойно.
10 января 2019, 01:05 Ответить
poshehonec 13 января 2019, 22:58
Оценка
Хуже самых первых, но лучше самых последних...
13 января 2019, 22:58 Ответить
pervouralsk.trubnikov58a 17 января 2019, 10:24
Оценка
как и предыдущие мультики данного формата он шикарен.
17 января 2019, 10:24 Ответить
dioscur 2 февраля 2019, 21:53
Оценка
Фильм просто обалденный. Ржал весь мультик. (Над собой, что повёлся рекламу и отзывы.) Водил туда свою девушку. Теперь у меня девушки нет.
2 февраля 2019, 21:53 Ответить
Влад Котов 18 июля 2021, 09:29
Оценка
Мельница попала в точку с серией мультиков про богатырей. Все части интересные и веселые. Только уж Царя они каким то дурачком сделали, не был же он такой
18 июля 2021, 09:29 Ответить
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