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Постучалась беда неминучая в хоромы княжеские: захворал-занедужил славный Владимир-князь. Да так сильно скрутила его хворь поганая, что не ровен час – и лежать ему во земле сырой. Но негоже владыке мудрому оставлять своих холопий сиротами – без правителя пропадут они. Тогда вспомнил достославный Князь Киевский о племяннице своей Забаве Путятичне, что премудрости заморской в Византии обучаться изволила. И кликнул он богатырей своих верных, и строго-настрого им наказывал: воротить…