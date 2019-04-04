«Кладбище домашних животных»: Рецензия Киноафиши

Луис и Рейчел Крид переезжают с двумя детьми в тихий городок и селятся на участке, примыкающем к старому кладбищу домашних животных. Они знакомятся со странным, но дружелюбным соседом Джадом. Он подсказывает Луису, где похоронить любимого кота семьи, когда тот гибнет. Вскоре питомец возвращается домой, но его нрав меняется. И это становится лишь началом цепи пугающих событий.

«Кладбище домашних животных» Стивена Кинга — настоящая эпоха. Многие называют роман его самым страшным произведением. Такой эффект достигается во многом благодаря тому, что Кинг сумел совместить в сюжете настоящий хоррор с темой, которая волнует буквально каждого — невозможностью смириться со смертью близкого человека.

«Кладбище домашних животных»

К сожалению, в кино передать эти эмоции так же глубоко достаточно трудно. Не справились и на этот раз. Это не значит, что фильм плохой. Просто новая экранизация — лишь хороший хоррор, который отлично выполняет свою главную задачу — пугает зрителя. Делают это очень просто, но вполне действенно: напускают тумана, снимают зловещие пейзажи, разрывая тишину громкими звуками проезжающих грузовиков. И это ещё до начала основного действия. А когда пойдут реальные кошмары, все атрибуты жанра будут на своих местах. Если сравнивать с предыдущей версией 1989 года, построение картинки и атмосфера стали намного лучше.

Об эффектах говорить даже не приходится — сцена в больнице выглядит физически неприятно, а то, как постарались гримёры над лицом одного из детей заслуживает всяческих похвал. Как хоррор картина работает отлично, скримеры выстреливают на сто процентов точно, а состояние надвигающейся беды не портит даже слишком уж игрушечный фон кладбища.

«Кладбище домашних животных»

Даже милого котика на этот раз сумели превратить в действительно пугающее существо с клоками шерсти и явно агрессивным поведением. Тут хочется вспомнить старый театральный принцип: «Кошку на сцене переиграть невозможно». Действительно, пушистый питомец в кадре привлекает к себе всё внимание. Сначала с умилением, потом — с чувством тревоги.

Актёры, конечно, стараются от него не отставать. Играющие супругов Джейсон Кларк и Эми Сайметц хорошо справляются с ролями, но главным украшением картины становится Джон Литгоу в роли Джада. Актёр уже перешёл в тот разряд, когда в он в любой роли кажется просто самим собой. Остаётся только гадать, его разговор с юной соседкой о Черчилле — случайное совпадение или всё же остроумная отсылка к образу в сериале «Корона»?

«Кладбище домашних животных»

Но всё это не отменяет одного недостатка — больше, чем на простейший испуг картина не претендует. А будучи избалованными новой экранизацией «Оно», в которую добавили более острый сюжет, хочется ждать какого-то более живого подтекста и эмоций. Тем более, что к этому располагают и оригинал, и завязка сюжета, где отец убеждает дочь, что смерть — естественная часть жизни. Но когда он сталкивается с ней сам, то меняет убеждения.

Вроде бы дальше всё должно строиться на рефлексии и противоречии собственным же принципам. Но подробно показать это то ли забыли, то ли не успели. В итоге образ Рейчел раскрыт очень хорошо — её мучают флэшбеки (тоже одни из самых пугающих сцен) и чувство вины; а Луис кажется слишком уж «плоским» даже при хорошей актёрской игре, его эмоциями вряд ли удастся проникнуться.

«Кладбище домашних животных»

Всё это превращает фильм лишь в поверхностный пересказ истории. Вроде бы основной сюжет передан точно, с парой неожиданных поворотов, которые удивят даже знатоков книги (правда один из них откровенно слили в трейлерах). Но разобраться в глубине переживаний героев и заставить зрителя почувствовать состояние обречённости у авторов не получилось. Остался лишь просто хороший ужастик с обязательным набором элементов и неожиданным финалом.

Алексей Хромов