Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

Стрим-сервис Paramount+ представил первый трейлер хоррора «Кладбище домашних животных: Кровные узы», который является приквелом фильма 2019 года «Кладбище домашних животных». Главным героем предстоящей картины является молодой Джад Крэндалл, которого сыграл Джексон Уайт.

По сюжету, Джаду доведется столкнуться не только с древним злом, дремлющим под землей его родного городка, но также с леденящими кровь семейными секретами, из-за которых герой будет навсегда привязан к Ладлоу и его проклятию. В начале ролика Джад рассказывает, что многие поколения жителей Ладлоу хоронили всевозможных мертвецов на Кладбище домашних животных, после чего усопшие возвращались к жизни с искаженной сущностью. Изначально этот ритуал проводился для того, чтобы защитить местных жителей от зла, таящегося в земле. Однако, как и в оригинальном фильме, современные люди отказываются смиряться со смертью, используя Кладбище как избавление от скорби.

Столкнувшись с воскресшим Тимми (Джек Малхерн), Джад понимает, что зло захватывает любого, кто будет похоронен на этой территории, используя голос и тело покойников для распространения смерти. Противостоя этому, Джад и его друзья пытаются вернуть Тимми в могилу, но этому мешает отец парня (Дэвид Духовны), который не хочет во второй раз пережить смерть сына. В концовке трейлера Джад говорит: «Иногда смерть предпочтительнее».

«Кладбище домашних животных: Кровные узы» станет уже четвертым фильмом, основанным на знаменитом романе Стивена Кинга. Сняла фильм дебютантка Линдси Бир. Она же написала сценарий вместе с Джеффри Бюхлером.

Картина выйдет на Paramount+ 6 октября.