Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

13 сентября 2023 10:02
Иногда смерть предпочтительнее: вышел трейлер приквела «Кладбища домашних животных»

Протагонистом выступает молодой Джад Крэндалл.

Стрим-сервис Paramount+ представил первый трейлер хоррора «Кладбище домашних животных: Кровные узы», который является приквелом фильма 2019 года «Кладбище домашних животных». Главным героем предстоящей картины является молодой Джад Крэндалл, которого сыграл Джексон Уайт.

По сюжету, Джаду доведется столкнуться не только с древним злом, дремлющим под землей его родного городка, но также с леденящими кровь семейными секретами, из-за которых герой будет навсегда привязан к Ладлоу и его проклятию. В начале ролика Джад рассказывает, что многие поколения жителей Ладлоу хоронили всевозможных мертвецов на Кладбище домашних животных, после чего усопшие возвращались к жизни с искаженной сущностью. Изначально этот ритуал проводился для того, чтобы защитить местных жителей от зла, таящегося в земле. Однако, как и в оригинальном фильме, современные люди отказываются смиряться со смертью, используя Кладбище как избавление от скорби.

Столкнувшись с воскресшим Тимми (Джек Малхерн), Джад понимает, что зло захватывает любого, кто будет похоронен на этой территории, используя голос и тело покойников для распространения смерти. Противостоя этому, Джад и его друзья пытаются вернуть Тимми в могилу, но этому мешает отец парня (Дэвид Духовны), который не хочет во второй раз пережить смерть сына. В концовке трейлера Джад говорит: «Иногда смерть предпочтительнее».

«Кладбище домашних животных: Кровные узы» станет уже четвертым фильмом, основанным на знаменитом романе Стивена Кинга. Сняла фильм дебютантка Линдси Бир. Она же написала сценарий вместе с Джеффри Бюхлером.

Картина выйдет на Paramount+ 6 октября.

Фото: Paramount+
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2» Читать далее 14 сентября 2023
Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной история Генри Шугара» Уэса Андерсона Бенедикт Камбербэтч играет в карты в трейлере «Чудесной история Генри Шугара» Уэса Андерсона Читать далее 14 сентября 2023
Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Стартовали съемки сериала «Чистые» о тайнах и пороках Петербурга начала XX века Читать далее 14 сентября 2023
Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Вышел трейлер мультфильма «Смешарики снимают кино» Читать далее 13 сентября 2023
Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Джон Дэвид Вашингтон оказывается в эпицентре войны с ИИ в финальном трейлере «Создателя» Читать далее 14 сентября 2023
Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Тест: кто ты из сериала «Ван-Пис»? Читать далее 14 сентября 2023
«Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом «Улетный микс» Ганна и меломанство Тарантино: 5 режиссеров с крутым музыкальным вкусом Читать далее 14 сентября 2023
Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь» Семья берет под опеку медвежонка в трейлере семейного фильма «Я — медведь» Читать далее 13 сентября 2023
Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо разрывается между долгом и любовью в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 13 сентября 2023
Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Вуди Аллен представляет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Великая ирония» Читать далее 14 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше