Луис и Рейчел Крид переезжают с двумя детьми в тихий городок и селятся на участке, примыкающем к старому кладбищу домашних животных. Они знакомятся со странным, но дружелюбным соседом Джадом. Он подсказывает Луису, где похоронить любимого кота семьи, когда тот гибнет. Вскоре питомец возвращается домой, но его нрав меняется. И это становится лишь началом цепи пугающих событий. «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга — настоящая эпоха. Многие называют роман его самым…
Не знала ни идею, ни концовку , поэтому впечатлил
Всем привет!
В 2019 году на экраны вышел фильм "Кладбище домашних животных", являющийся ремейком фильма 1989 года, основанного на одноимённом романе Стивена Кинга.
Сюжет:
Действия картины разворачиваются вокруг семьи Кридов.
Семья их двух детей и двух родителей и милого котейки Чёрча.
Отец семейства работает врачом, к которому поступает тяжело раненный молодой парень Виктор, вскоре умерший от остановки сердца, он то и предупреждает главого героя "Не переступать через границу". Жена Луиса Крида - её главной фобией является смерть, в детстве она потеряла сестру и до сих пор винит себя в ее смерти.
Элли - старший ребёнок в семье. Обычная девочка, ходит в школу и просто обожает своего кота.
Сын Гейдж - милый мальчик. Тут и сказать особо нечего, маленький мальчик.
Итак, действия начинаются с того, что семья переезжает в новый дом, где на прилегающей к нему территории располагается кладбище домашних животных. Ничего не обычного - просто местные там закапывают своих питомцев. В один день у семьи умирает кот и отец семейства решает похоронить его на этом кладбище, но сосед показывает ему место за границами кладбища, где он и хоронит своего кота. На следующее утро отец не может поверить своим глазам, потому что этот кот, которого он вчера собственноручно закопал оказывается живым, но вот только с ним что-то не так... И вот тут то с семьёй и начинают происходить страшные вещи.
Я, как истинный любитель романа, с самых первых минут фильма отслеживала каждую деталь на сходство с книгой. До середины фильма сценаристы держались еще более менее нормально, соблюдая хронологию книги, но потом резко началась какая-то каша, всё перевернули с ног на голову. Переврали всё, начиная от ключевых моментов, связанных с детьми и заканчивая развязкой фильма. В общем, с книгой почти ничего общего, кому-то это понравится, кому-то - нет. Сам фильм идёт довольно бодро, он динамичный, быстрый, за просмотром особо не скучаешь, но и смысловой нагрузки никакой не получаешь, потому что события разворачиваются слишком быстро. И, казалось бы, наверное это для того, чтобы в финале было больше времени на саму развязку, но нет! В конце фильм просто обрубают, просто бам и всё. Никакой завораживающей истории в фильме нет, пугает он в основном скримерами и есть несколько сюжетных линей, которые вообще не ведут ни к какому логическому заключению, не знаю с какой целью их вообще туда поместили.
После просмотра фильма я посмотрела трейлер, и что я хочу сказать. Собственно трейлер показывает всё, вплоть до концовки. Точнее, он просто показывает концовку фильма, он просто её берёт - и показывает. Так что если вы видели трейлер я вообще не вижу никакого смысла смотреть фильм.
Главные герои.
Отец (Джейсон Кларк) - он со своей ролью справляется просто блестяще, он играет очень душевного мужчину, ему сопереживаешь, его действия весьма объяснимы.
Мать (Эмми Сайметц) - она не вызывает никаких эмоций, и дело тут не в актрисе, а в том как прописан персонаж. Она весь фильм ведет себя довольно странно и вообще создаёт впечатление душевнобольной. Мне не понравилась.
Дочка (Жете Лоранс) - хорошая. Где нужно милая, где нужно ведёт себя устрашающе.
Сын (Юго Лавуа) еще довольно мал, поэтому какой-то актёрской игры от него ждать не приходится, но в кадре мальчик держится вполне неплохо. Сосед (Джон Литгоу) - играет на отлично. Конечно, по сюжету складывается впечатление, что он не самый лучший человек. Но как актёр - на мой взгляд на нём держится весь фильм.
Визуальная составляющая. Ничего особо хорошего. Фильм недорогой и это видно сразу. Туман, кторый появляется постоянно выглядит совсем неестественно, а сцена с бензовозом- там явная проблема с графикой. Несмотря на то, что фильм 18+ в нём почему-то конкретно не дожаты некоторые страшные моменты. Те, кто вернулись из мёртвых - не выглядят страшно, не знаю в чем дело, может гримм не работает.
Атмосфера. учитывая жанр фильма, можно сказать, что он справился со своей задачей, но только за счет скримеров и постонной ночи. Но это не тот ужастик, от которого будет страшно по ночам.
Саундреки. проработаны неплохо, где нужно наводят жути.
Фильм на 5 из 10.
Жанр: Ужасы Страна: США Продолжительность: 100 минут
Страна: США
Продолжительность: 100 минут
Авторизация по e-mail