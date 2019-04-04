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Луис и Рейчел Крид переезжают с двумя детьми в тихий городок и селятся на участке, примыкающем к старому кладбищу домашних животных. Они знакомятся со странным, но дружелюбным соседом Джадом. Он подсказывает Луису, где похоронить любимого кота семьи, когда тот гибнет. Вскоре питомец возвращается домой, но его нрав меняется. И это становится лишь началом цепи пугающих событий. «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга — настоящая эпоха. Многие называют роман его самым…