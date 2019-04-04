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Кладбище домашних животных Кладбище домашних животных
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Pet Sematary Кладбище домашних животных 2019 / США
6.8 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Кладбище домашних животных»

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Наша рецензия

Луис и Рейчел Крид переезжают с двумя детьми в тихий городок и селятся на участке, примыкающем к старому кладбищу домашних животных. Они знакомятся со странным, но дружелюбным соседом Джадом. Он подсказывает Луису, где похоронить любимого кота семьи, когда тот гибнет. Вскоре питомец возвращается домой, но его нрав меняется. И это становится лишь началом цепи пугающих событий. «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга — настоящая эпоха. Многие называют роман его самым…

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Олег Андрющенко 4 апреля 2019, 19:10
Оценка
Сплошное разочарование(((. Фильм чрезвычайно далек от первоисточника, ценителям Кинга явно не понравится. Кто не читал, тому может и зайдет.
4 апреля 2019, 19:10 Ответить
Алёна Классен 5 апреля 2019, 06:01
Оценка
Ожидала большого,очень нереалистично,местами зал просто хохотал над фильмом,хотелось уйти уже с половины(((
5 апреля 2019, 06:01 Ответить
olga.kletnaya 5 апреля 2019, 22:04
Оценка
Не тратьте не время не деньги...нудно и не интересно,лучше пересмотреть оригинал несколько раз!Полное разочарование.
5 апреля 2019, 22:04 Ответить
harvester666999 6 апреля 2019, 07:01
в ответ на сообщение olga.kletnaya от 5 апреля 2019, 22:04
Оценка
какой оригинал? книгу пересмотреть? или всё-таки "старый фильм"?
6 апреля 2019, 07:01 Ответить
rafik.ivanov.85 6 апреля 2019, 08:03
Как то слабовато , старый фильм интересней .
6 апреля 2019, 08:03 Ответить
Катерина Мурдий 6 апреля 2019, 19:49
Оценка
Шикарный! Я ценительница Кинга и читала его книгу. Вы блин зануды жуткие, чудесный фильм! Концовку исковеркали, в этом расстроили, но в целом супер! Актёры подобраны прекрасно. Девочка отыгрывает очень круто. Не понравились только картонные декорации некоторая беглость сюжета. ( книга то большая, рассказать все хочется)
6 апреля 2019, 19:49 Ответить
Вероника Великая 6 апреля 2019, 23:00
Отличный фильм 👍сюжет хороший ,интерессно и на одном дыхании
6 апреля 2019, 23:00 Ответить
adler93rus 6 апреля 2019, 23:50
Оценка
адское г*вно
6 апреля 2019, 23:50 Ответить
Анна Шалайкина 8 апреля 2019, 11:14
Оценка
Рядовой голливудский ужастик, ничем особо не зацепил
8 апреля 2019, 11:14 Ответить
Тимофей Ерилов 8 апреля 2019, 17:38
Оценка
От фильма ожидал большего. Затянутый сюжет и ждешь развязку . Все очень предсказуемо и банально. Пошел потаму что много проголосовало пойду / непойду . Очень понравилась Зеленая книга кто несмотрел советую посмотреть.
8 апреля 2019, 17:38 Ответить
Владимир Владимирович 9 апреля 2019, 01:42
Оценка
Полный отстой! Трижды подумайте чем пойти. Громкие резкие звуки в моменты затишья в фильме вот и весь смысл. Бредовей ничего в жизни не видел. И тут отзыв пишу, чтоб кассу кассу этим кретинам не делали.
9 апреля 2019, 01:42 Ответить
Майя Тюрькова 10 апреля 2019, 11:20
А какие были надежды...Отвратительная экранизация отличной книги. Бестолковые, ну просто идиотские диалоги, не раскрытые персоонажи не оставляют никакой надежды этому фильму на положительную оценку. Бездарный фильм. Не советую никому.
10 апреля 2019, 11:20 Ответить
loveanionas 10 апреля 2019, 17:00
Оценка
Испортили оригинальный фильм от души, драма вперемешку с трешаком, диалоги- чушь несусветная.
10 апреля 2019, 17:00 Ответить
Мария Макарова 10 апреля 2019, 23:56
Оценка
Не советую. Время потраченное впустую(
10 апреля 2019, 23:56 Ответить
SKY 11 апреля 2019, 15:53
Оценка
Отличное кино! Книгу читал давно, деталей не помню, но как ужастик смотрится на отличненько. Было стремно) Рекомендую смотреть
11 апреля 2019, 15:53 Ответить
SKY 11 апреля 2019, 16:18
в ответ на сообщение Алёна Классен от 5 апреля 2019, 06:01
Оценка
А вы точно на этот фильм ходили?
11 апреля 2019, 16:18 Ответить
Александра Петрова 12 апреля 2019, 08:47
Так стоит или не стоит🤷🏻‍♂️
12 апреля 2019, 08:47 Ответить
SKY 12 апреля 2019, 21:04
в ответ на сообщение Александра Петрова от 12 апреля 2019, 08:47
Оценка
Стоит!
12 апреля 2019, 21:04 Ответить
vikysa999 12 апреля 2019, 22:08
Оценка
Мне очень понравился!!! Тем кто читал книгу, точно зайдёт, кто не читал видимо не понял ничего, но это действительно шикарный фильм. Игра девочки только чего стоит)) Рекомендую.
12 апреля 2019, 22:08 Ответить
Женя Лафицкая 21 апреля 2019, 21:31
Оценка
Не смотрела старые фильмы , поэтому фильм 19 года очень понравился.
Не знала ни идею, ни концовку , поэтому впечатлил
21 апреля 2019, 21:31 Ответить
Ильяс Мугу 23 апреля 2019, 22:27
За Стивина Кинга и двор стреляю в упор
23 апреля 2019, 22:27 Ответить
b.valentina321 24 апреля 2019, 17:11
Оценка
Фильм хороший. В кино смотрелось очень атмосферно. Жутковатый фильм, не особо страшный, но в целом впечатление осталось хорошее.
24 апреля 2019, 17:11 Ответить
annatofi 25 апреля 2019, 11:19
Оценка
Одним словом - Понравилось!!!
25 апреля 2019, 11:19 Ответить
Виктория Подпонаровская 19 мая 2019, 05:03
Оценка
Лучший фильм по Кингу за последнее время.
19 мая 2019, 05:03 Ответить
elenas1994 13 сентября 2019, 11:47
Старая история в новой версии - полный провал.
Всем привет!
В 2019 году на экраны вышел фильм "Кладбище домашних животных", являющийся ремейком фильма 1989 года, основанного на одноимённом романе Стивена Кинга.
Сюжет:
Действия картины разворачиваются вокруг семьи Кридов.
Семья их двух детей и двух родителей и милого котейки Чёрча.
Отец семейства работает врачом, к которому поступает тяжело раненный молодой парень Виктор, вскоре умерший от остановки сердца, он то и предупреждает главого героя "Не переступать через границу". Жена Луиса Крида - её главной фобией является смерть, в детстве она потеряла сестру и до сих пор винит себя в ее смерти.
Элли - старший ребёнок в семье. Обычная девочка, ходит в школу и просто обожает своего кота.
Сын Гейдж - милый мальчик. Тут и сказать особо нечего, маленький мальчик.
Итак, действия начинаются с того, что семья переезжает в новый дом, где на прилегающей к нему территории располагается кладбище домашних животных. Ничего не обычного - просто местные там закапывают своих питомцев. В один день у семьи умирает кот и отец семейства решает похоронить его на этом кладбище, но сосед показывает ему место за границами кладбища, где он и хоронит своего кота. На следующее утро отец не может поверить своим глазам, потому что этот кот, которого он вчера собственноручно закопал оказывается живым, но вот только с ним что-то не так... И вот тут то с семьёй и начинают происходить страшные вещи.
Я, как истинный любитель романа, с самых первых минут фильма отслеживала каждую деталь на сходство с книгой. До середины фильма сценаристы держались еще более менее нормально, соблюдая хронологию книги, но потом резко началась какая-то каша, всё перевернули с ног на голову. Переврали всё, начиная от ключевых моментов, связанных с детьми и заканчивая развязкой фильма. В общем, с книгой почти ничего общего, кому-то это понравится, кому-то - нет. Сам фильм идёт довольно бодро, он динамичный, быстрый, за просмотром особо не скучаешь, но и смысловой нагрузки никакой не получаешь, потому что события разворачиваются слишком быстро. И, казалось бы, наверное это для того, чтобы в финале было больше времени на саму развязку, но нет! В конце фильм просто обрубают, просто бам и всё. Никакой завораживающей истории в фильме нет, пугает он в основном скримерами и есть несколько сюжетных линей, которые вообще не ведут ни к какому логическому заключению, не знаю с какой целью их вообще туда поместили.
После просмотра фильма я посмотрела трейлер, и что я хочу сказать. Собственно трейлер показывает всё, вплоть до концовки. Точнее, он просто показывает концовку фильма, он просто её берёт - и показывает. Так что если вы видели трейлер я вообще не вижу никакого смысла смотреть фильм.
Главные герои.
Отец (Джейсон Кларк) - он со своей ролью справляется просто блестяще, он играет очень душевного мужчину, ему сопереживаешь, его действия весьма объяснимы.
Мать (Эмми Сайметц) - она не вызывает никаких эмоций, и дело тут не в актрисе, а в том как прописан персонаж. Она весь фильм ведет себя довольно странно и вообще создаёт впечатление душевнобольной. Мне не понравилась.
Дочка (Жете Лоранс) - хорошая. Где нужно милая, где нужно ведёт себя устрашающе.
Сын (Юго Лавуа) еще довольно мал, поэтому какой-то актёрской игры от него ждать не приходится, но в кадре мальчик держится вполне неплохо. Сосед (Джон Литгоу) - играет на отлично. Конечно, по сюжету складывается впечатление, что он не самый лучший человек. Но как актёр - на мой взгляд на нём держится весь фильм.
Визуальная составляющая. Ничего особо хорошего. Фильм недорогой и это видно сразу. Туман, кторый появляется постоянно выглядит совсем неестественно, а сцена с бензовозом- там явная проблема с графикой. Несмотря на то, что фильм 18+ в нём почему-то конкретно не дожаты некоторые страшные моменты. Те, кто вернулись из мёртвых - не выглядят страшно, не знаю в чем дело, может гримм не работает.
Атмосфера. учитывая жанр фильма, можно сказать, что он справился со своей задачей, но только за счет скримеров и постонной ночи. Но это не тот ужастик, от которого будет страшно по ночам.
Саундреки. проработаны неплохо, где нужно наводят жути.
​​​​​​​Фильм на 5 из 10.
Жанр: Ужасы Страна: США Продолжительность: 100 минут
Страна: США
Продолжительность: 100 минут
13 сентября 2019, 11:47 Ответить
Влад Тимошин 23 января 2022, 21:36
Точно, я посмотрел, лучше бы книгу перечитал, кладбище там для красоты хотя фильм о нем, дела происходят за ним а не как в книге если правильно помню. Конец как будто школьник придумал, в книге он интереснее был. Напихали много лишнего. Если делают фильмы по книгам то пусть делают точно как в книге а не переварачивают на свое усмотрение думая что так будет интереснее. Короче бред полный. Пойдет тем кто первый раз слышит об это произведении.
23 января 2022, 21:36 Ответить
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