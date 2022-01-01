Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ирина Чипиженко
Ирина Чипиженко
О персоне
Фильмография
Ирина Чипиженко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 августа 1937
Возраст
84 года
Знак зодиака
Лев
Биография Ирины Чипиженко
Родилась 21 августа 1937 года.
Развернуть
Фильмография Ирины Чипиженко
Ископаемый
драма
2012, Россия
0.0
Ася
драма
2011, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь