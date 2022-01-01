Чудес не бывает, 2009

Действие фильма происходит в наши дни, в Москве. Главной героине Жене под 40, у нее за плечами развод с нелюбимым мужем, взрослая дочь учится в Америке. Встретив и полюбив Гошу — человека ответственного, трудно принимающего решения, искреннего, но инертного, Женя проходит все «круги ада» романа с женатым человеком…



Она кидается за помощью и советом то к подругам, которые с удовольствием учат ее жить, то в церковь, то к гадалке, то к профессионалам — психотерапевтам. На ее пути встречается психолог Света, которая берется помочь Жене выдержать этот непростой роман и завевать Гошино сердце.