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Чудес не бывает
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Чудес не бывает, 2009

2009 / Россия
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О фильме

Действие фильма происходит в наши дни, в Москве. Главной героине Жене под 40, у нее за плечами развод с нелюбимым мужем, взрослая дочь учится в Америке. Встретив и полюбив Гошу — человека ответственного, трудно принимающего решения, искреннего, но инертного, Женя проходит все «круги ада» романа с женатым человеком…

Она кидается за помощью и советом то к подругам, которые с удовольствием учат ее жить, то в церковь, то к гадалке, то к профессионалам — психотерапевтам. На ее пути встречается психолог Света, которая берется помочь Жене выдержать этот непростой роман и завевать Гошино сердце.

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Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2009
Возраст 16+
Режиссер
Юлия Клименко
В ролях
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Виктор Раков
Виктор Раков
Константин Желдин
Константин Желдин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чудес не бывает 1 постер
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