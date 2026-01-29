Карло - университетский профессор философии и писатель, переживающий творческий кризис. Его жена Элиза - успешная и харизматичная журналистка. Их брак трещит по швам после долгих и безуспешных попыток завести ребенка, а молчание между ними становится невыносимым. Ситуацию усложняет то, что Карло тайно влюблен в свою студентку Блу. Чтобы перезагрузить отношения и вернуть былую энергию, супруги отправляются в путешествие в Марокко (в Танжер) вместе со своими давними друзьями - Паоло и Анной, которые взяли с собой 13-летнюю дочь Витторию. Однако поездка превращается в череду жестких столкновений, когда наружу выходят старые обиды, ревность и невысказанные претензии, а появление Блу окончательно разрушает хрупкий баланс.