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Постер фильма То, что не было сказано
6.7
Киноафиша Фильмы То, что не было сказано
6.7

То, что не было сказано

, 2026
Le cose non dette
Италия / драма
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Постер фильма То, что не было сказано
6.7
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Карло - университетский профессор философии и писатель, переживающий творческий кризис. Его жена Элиза - успешная и харизматичная журналистка. Их брак трещит по швам после долгих и безуспешных попыток завести ребенка, а молчание между ними становится невыносимым. Ситуацию усложняет то, что Карло тайно влюблен в свою студентку Блу. Чтобы перезагрузить отношения и вернуть былую энергию, супруги отправляются в путешествие в Марокко (в Танжер) вместе со своими давними друзьями - Паоло и Анной, которые взяли с собой 13-летнюю дочь Витторию. Однако поездка превращается в череду жестких столкновений, когда наружу выходят старые обиды, ревность и невысказанные претензии, а появление Блу окончательно разрушает хрупкий баланс.

В ролях

Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Carlo
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Anna
Мириам Леоне
Мириам Леоне
Elisa
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Paolo
Margherita Pantaleo
Vittoria
Ахмед Булан
Hassan
Beatrice Savignani
Blu
Alessandra Carrillo
PM Roma
Режиссер Габриэле Муччино
Сценарист Габриэле Муччино, Делия Эфрон
Композитор Паоло Буонвино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 января 2026
Дата выхода
29 января 2026 Италия
17 июля 2026 Польша
5 марта 2026 Швейцария
Сборы в мире $7 864 546
Производство Lotus Production, Rai Cinema, Ministero della Cultura (MiC)
Другие названия
Le cose non dette, The Things Left Unspoken, O czym sobie nie mówimy, Things Unspoken, Quella sottile linea

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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