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Без меня Без меня
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Без меня 2018 / Россия
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Без меня»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда на нас накатывает любовное настроение и хочется что-то посмотреть, едва ли в голову приходит российский фильм. Зачастую отечественным мелодрамам не хватает либо изящества, либо деликатности. А зритель в любовном настроении - существо донельзя чувствительное и ранимое. Тут нужна сказка. Именно с такого ракурса нужно рассматривать второй полнометражный фильм Кирилла Плетнёва «Без меня». Иначе вопросы о реальности происходящего замучают вас настолько, что в итоге вам может…

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lesyakazmina 11 октября 2018, 21:35
Оценка
Максимова....вот уж не подумала бы, что она будет (для меня) центром всей картины! Я ждала выхода этого фильма.... Не пожалела! Для меня этот просмотр НЕ на один раз. После просмотра, честно... настроение обнулилось, в горле-ком на душе - тоска... Фильм про преданность дружбе, ценность к чувствам...
11 октября 2018, 21:35 Ответить
pavlenko.anjelicka 12 октября 2018, 10:28
Оценка
Атмосфера потрясающая. Съёмка, музыка, персонажи - всё на высшем уровне. История рассказана действительно красиво
12 октября 2018, 10:28 Ответить
Амалия Штейнбах 12 октября 2018, 19:08
Оценка
Фильм просто ВОСТОРГ! Не видела подобную мелодрамму, тем более в русском кино, и мне кажется, что невозможно сделать лучше, все подобрано идеально. Нет слов! Хочу еще что-то подобное посмотреть.
12 октября 2018, 19:08 Ответить
Женя Лафицкая 12 октября 2018, 22:00
Оценка
Берет гордость за кинематограф!
Актерская игра, музыка, сюжет - все на месте, все безумно здорово подобрано.
Сходите, не пожалеете!
12 октября 2018, 22:00 Ответить
poshehonec 13 октября 2018, 18:25
Оценка
Хороший фильм. Хорошая режиссура. Сюжет не новый, но не избитый. Рекомендую к просмотру.
13 октября 2018, 18:25 Ответить
Константин Леонидович 18 октября 2018, 17:46
Нудный и бредовый. Зря просидел!
18 октября 2018, 17:46 Ответить
Амира Димитрова 19 октября 2018, 16:45
Оценка
Сюжет украли, немножко изменили. Но всё равно, я довольна, действительно потрясающий получился.
19 октября 2018, 16:45 Ответить
Дмитрий Симан 21 октября 2018, 20:21
Оценка
Стоит того, чтоб посмотреть :)
21 октября 2018, 20:21 Ответить
Nadezhda Kuzmina 26 октября 2018, 10:29
Оценка
Грустный,грустный,скучный фильм.
Сюжет повзаимствовали.
Мне не понравилось.
26 октября 2018, 10:29 Ответить
Владимир Ровенский 28 октября 2018, 10:20
Оценка
Хороший фильм, даже очень 👍🏻
28 октября 2018, 10:20 Ответить
len4a188 30 октября 2018, 15:29
Оценка
Фильм больше подойдет для дам, нежели для мужчин. Я много плакала, фильм синтеминтальный, очень классный. Максимова сыграла бесподобно. Советую к просмотру. Фильм достойный. Весь зал хлюпал носами😂😊 История очень итересная, прикольная задумка, по больше таких фильмов российскому кино👍
30 октября 2018, 15:29 Ответить
Юлия Бугайцова 3 июня 2019, 20:28
мне фильм понравился. Замечательно подобраны актеры, очень классная музыка и сюжет.В некоторых местах плакала. Наверное это современная сказка, хотя уже в начале фильма ты знаешь, что главного героя нет в живых и вроде бы хеппи энда не придется ждать... Думаю, что режиссер сам немного романтик, раз снял такой фильм. Кирилл Плетнев ,ты умница)
3 июня 2019, 20:28 Ответить
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