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Когда на нас накатывает любовное настроение и хочется что-то посмотреть, едва ли в голову приходит российский фильм. Зачастую отечественным мелодрамам не хватает либо изящества, либо деликатности. А зритель в любовном настроении - существо донельзя чувствительное и ранимое. Тут нужна сказка. Именно с такого ракурса нужно рассматривать второй полнометражный фильм Кирилла Плетнёва «Без меня». Иначе вопросы о реальности происходящего замучают вас настолько, что в итоге вам может…