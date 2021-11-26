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Анна Каменкова
Анна Каменкова
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Анна Каменкова
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Дата рождения
27 апреля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Анны Каменковой
Родилась 27 апреля 1953 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Каменковой
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.0
Три сестры
драма
2017, Россия
5.0
Семейные обстоятельства
мелодрама
2016, Россия
0.0
Мушкетер
мелодрама, приключения, боевик
2001, Германия
5.0
Тесты для настоящих мужчин
драма
1999, Россия
6.0
Ты есть...
драма
1993, Россия
7.0
Софья Петровна
драма
1989, СССР
7.0
Кошка, которая гуляла сама по себе
семейный, драма
1988, СССР
7.0
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Кто озвучивал Барбару Брыльску в фильме «Ирония судьбы: Продолжение»?
В сиквеле легендарной «Иронии судьбы» Барбара Брыльска говорит голосом актрисы Анны Каменковой.
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26 ноября 2021 12:10
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