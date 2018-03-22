Президент России решает отдохнуть в Крыму. Правительство пытается придумать план, по которому это можно было бы осуществить. Поэтому воспользовавшись методом «Мисс конгениальности» они подбирают президенту маску, благодаря которой он может незаметно недельку отдохнуть. Но в тот же санаторий под названием «Золотой колос» направляется один в один похожий на новый образ президента неприятный тип Валера, прячущийся от коллекторов. Их, конечно, путают, поэтому маргинал…
Вопрос будет ли продолжение фильма, остался открытым. А мне бы хотелось и дальше развития сюжета. Спасибо всем создателям фильма и орананизаторам пресс показа за хороший вечер,
Рекомендую к просмотру
7/10
В общем, можно сходить, каждый найдет в этом фильме что-то для себя..))
Смотреть комедию в стиле «трэш» удовольствие еще то. Особенно, если потом на сайте заглянуть в раздел «с этим фильмом также смотрят». Одних постеров достаточно, чтобы почувствовать атмосферу беззаботности, легкости, веселой наглости, с которой авторы подходят к серьезным, в общем-то, проблемам личного и общественного бытия. На то она и комедия. И чем серьезнее проблема, тем комичнее она «звучит» в фильме подобного жанра.
Президент решил отдохнуть, побыть немножко простым человеком. Забавы для. Надевает чужое лицо, отсылает охрану, выходит из Кремля и тормозит такси в аэропорт. Смешно?
Параллельно, немолодой бездельник Валера, набравший кредитов, спасаясь от кавказцев-коллекторов, летит по маминой путевке на отдых в Крым. Его по ошибке принимают за Самого, со всеми вытекающими. Малейшие замечания и пожелания, самые безответственные, воплощаются мгновенно в виде законов и указов и тут же транслируются по телевизору. Это, вероятно, самое смешное в фильме, если, конечно, у человека к этому моменту не пропадет желание смеяться. А оно не пропадет, увы. Потому что снято забавно.
Вообще, возможность «побыть Путиным», хоть ненадолго, вполне может привести зрителя в кинотеатр. Аншлаг не аншлаг, но определенный успех – почему бы нет. Тем не менее, основное содержание фильма – поездка настоящего «первого лица», пусть инкогнито, с незнакомой милой барышней на машине в Крым. Тоже вполне себе интригующее роад-муви. На протяжении маршрута рассыпан целый ряд эпизодов, как бы подготовленных на заметку Самому. Тем более, что блокнотик у того имеется, несмотря на феноменальную память, о чем заявлено отдельно, как само собой разумеющееся. Полиция, здравоохранение, дорожные гостиницы, сервис, воровство. Все очень очень плохо. Снято, при этом, повторюсь, довольно весело.
Отдельно доставляет эпизод с пробитым колесом где-то за Ростовом, на наших южных рубежах, в станице. Трудолюбивого кавказца на шиномонтаже, любителя классической музыки, Вагнера, в частности, терроризируют ленивые русские конкуренты, пользуясь кровным родством с атаманом казачества. Рубаха еще у атамана классная, точь-в-точь как у Верещагина в «Белом солнце пустыни». Президент, конечно, вмешался, конфликт разрешил. Чеченец, сказал, у меня есть знакомый, хороший человек. В зале смешок прошел, понятно о ком. Пребывание в станице закончилось свадьбой и подарками.
Была еще банда проституток, был «ворованный Крым» от лица не столь уж неприятного персонажа. Было ФСО, безумные ресурсы которого просто безграничны, это тоже с юмором. Были трусливые иностранные лица, на разгадывание которых сил уже не хватило. Были батюшки, один в конец обнаглевший, другой скромный и симпатичный.
Но главное, конечно, женщины. Настоящему президенту досталась милая и нежная, фальшивому – серьезная и ответственная. Обе актрисы были вполне убедительны.
И самое-самое главное в фильме – что он великий, всемогущий и всевидящий. Только непонятно, почему он со своим могуществом не отменит все плохое и не назначит все хорошее? И чтобы сразу – по телевизору. Жаль, не пришло это в голову бездельнику Валере, пока его не раскусили. В конце фильма, уже после начала титров, сообщается, что все главные персонажи получили должности. В общем, все караси хорошо живут, мерси.
Кино вышло любопытным, даже по-своему интересным. Из недостатков, при всем попадании в голос актера, игравшего президента, не получились похоже самое основное – глаза оригинала. Тухлые. Отредактируйте этот текст, чтобы вставить свою рецензиюЧтобы добавлять заголовки, текст, списки, изображения и трейлеры - воспользуйтесь колонкой с готовыми блоками справаБлоки можно перемещать, удалять и копировать, при помощи иконок слева
Дождались: про Владимира Путина сняли первый игровой фильм. Не автобиографию, не драму, не супергеройский блокбастер и даже не политический триллер в стиле «Темных времен», а комедию. И вроде жанр «комедия» подразумевает, что будет смешно, но в случае с «Каникулами президента» эта формула не сработала.
Действие в фильме происходит летом 2017 года. Уставший от показухи Владимир Путин ( не раз игравший президента Дмитрий Грачев) отправляет себя в отпуск на неделю. Фсошники уговаривают президента изменить внешность. По случайному совпадению гримеры превращают первое лицо страны в простого русского раздолбая Валеру (Олег Васильков). Валера набрал кучу кредитов и стал мишенью коллекторов. Мать (Татьяна Орлова) отправляет сына по путевке от собеса в санаторий «Золотой Колос». В аэропорту спецслужбы путают мужчин: в итоге президент с новыми документами на имя Владимира Утина и новым лицом едет в Крым со случайной попутчицей Зиной (Анна Цуканова-Котт). Валера летит бизнес-классом в «пятизвездочный» санаторий «Золотой Колос» с симпатичной фсошницей (Настасья Самбурская). Пока Путин заново знакомится со страной, Валера, сам того не зная, проводит реформы и издает указы.
Идея с переодеваниями и изменениями внешности не нова, и режиссер Илья Шерстобитов этого не скрывает. «Каникулы Президента» – это «Принц и нищий» на новый лад. Заслуга Шерстобитова в том, что он стал первым режиссером, снявшим игровой фильм о президенте Путине. И этой картине выдали прокатное удостоверение! Цензорам почти не к чему прикопаться: в ленте президента порядочным человеком, радеющим за благо народа. Экранный Владимир Утин настойчиво старается во всем навести порядок – кто, если не он? Один из персонажей картины говорит в лицо загримированному президенту: «Крым ворованный, и мне бы было стыдно туда ехать». Серьезное заявление, но экранный Утин сдержался. Так же стойко он перенес и заявление о новой хунте и президентской шайке. Словом, чудо, а не политик.
Смеяться в картине не над чем. Уровень шуток и обыгрываемых тем низкий. Чувствуется, что авторы ленты пытались вытянуть картину, но у них это откровенно не получилось, даже при наличии звездного каста. В комедии нет ни голых баб (хотя проститутки все же присутствуют), тупых шуток про гениталии, крепких матерных высказываний. Порадовало музыкальное оформление: современные российские хип-хоп и рэп-хиты, а также ретро-композиции.
Чувствуется, что создатели фильма максимально сглаживали углы, но перестарались: лента получилась пресная. Авторов ленты можно понять – иначе прошла бы картина цензуру? (Ненароком вспоминается порочная черная комедия Ианнуччи «Смерть Сталина», оскорбившая чувство патриотизма российских граждан). Вот вам обнаглевший батюшка, загородивший всю дорогу своей машиной, а вот – бывший музыкант, который голосует на дороге, чтобы доехать до бабушек-прихожанок. Вот гаишники, укоряющие зажравшихся москвичей расщедриться на пятитысячную. Молодой врач, уставший от абсурда происходящего, нюхает успокоительное (?), вместо того, чтобы поставить диагноз. Повсюду двойственность, и в целом все это смотрится картонно и неестественно. Возникает ощущение, что зрителя отправили как раз в ту самую фейковую реальность, о которой в самом начале фильма говорит Путин.
Каникулы перезидента
Политическая сатира в нашей стране, как и в целом российское хорошее кино, в последнее время боооольшая редкость. Точнее даже сказать первого пункта в последнее время нет совсем, второе проглядывает сквозь смуту и засилье хреновых кинолент.
Ведь настали времена замалчивания и только лобызания власти, и ярким этому примерном является самая последняя игра КВН, где Путин был центральным чупа-путсом для всех команд, всех организаторов и первого канала в целом.
И вот после очередных «выборов» (прям сильно удивлён, что не до них!) выходит кинолента с броским названием Каникулы президента. Смотря на постер, читая название фильма и его синопсис, не мудрено подумать, что это и о чём будет этот фильм, в чём его главное предназначение. И мои ожидания до просмотра были очевидно скептические.
Но, барабанная дробь, кино получилось хорошим, что неожиданно и радостно. Хотя без ложки, не слишком горького, но все же дёгтя в концентрации 40 на 60 увы не получилось... Конечно не малую долю печали и тлена фильма вполне можно частично обьяснить: всё-таки фильм о реальном человеке, и есть нормы морали и ограничения в законах по оперированию в художественных произведениях реальными людьми. Но это лишь частичное оправдание, а в остальном это открытое целование булок Путину и это та самая основная печаль и тлен :) Больше явных минусов нет.
Теперь к бОльшей части хорошего (оно даже частично способно сгладить эти 40 процентов дёгтя): это хорошие и смешные шутки, много шуток. Это такая редкая у нас политическая сатира, беззубая к Путину, но проезжающая по всем остальным. Проезжающая хорошо, до хохота в голос. Многие шутки просты и не затейливы, но смешно же :)) , как сказал режиссёр: они старались сделать Гайдаевский стиль комедии.
Снято все хорошо, динамично, современно, в этом плане во многих фильмах мы уже научились делать хорошую картинку. Смотрится всё легко и непринуждённо.
Итого: всем, кроме люто не переносящих Путина, смело идём и смеёмся в кино с 29 марта.
P.S. Той упомянутой ложки дёгтя даже совсем не будет для тех, кто прям норм относится к главному герою, для всех этих наших ватников и иже с ними. Таким людям фильм будет сто процентным хитом :)
Моя оценка: 8 из 10
Предназначено, конечно, для тех, кто либо уважает президента, либо относится к нему нейтрально.
Также порадовал актерский состав! Все сыграли просто отлично.
Смотря фильм, очень захотелось повторить маршрут, проложенный героями, и воочию увидеть все те города России, которые посетили главные герои.
К просмотру всем рекомендую! 9/10
Спасибо, порадовали!
Этот год радует нас новыми картинами, но встает вопрос, стоит ли тратить на них свое драгоценное время?
Только Вам решать, стоит ли смотреть этот фильм...
Теперь немного о моих впечатлениях:
Я не люблю разговоры о политике, не люблю участвовать в спорах, говорить о своем мнении на этот счет, именно поэтому 5.5 из 10!
ВВ задолбало то, что вокруг одни подлизы и люди, желающие угождать) Его внешность изменяют, но это же Россия, поэтому косяки неизбежны...
У Вас есть шанс посмотреть на ВВ со стороны, увидеть себя среди тех, кто, например, поддерживает коррупцию, нарушает законы и идет по наклонной...
Слишком много проблем в России, которые мы создаем сами, поддерживаем сами несправедливость и беззаконие, а потом жалуемся на свои же действия...
Очень понравилась мне игра Анны Цукановой - Котт, знакомой мне еще с самого детства из любимого "Ералаша", а вот резидента камеди, сыгравшего президента я не воспринимаю. Самбурская отлично вжилась в роль деревянного и неловкого копа, но не могу сказать, что эта роль ей подходит!
Фильм добрый, отчасти справедливый, я, возможно пересмотрю его, но чтобы насладиться игрой Анны.
Вид нищеты, разительного блеска
Смущал его — приличье он любил.
От всяких слов, произносимых резко,
Он вздрагивал и тотчас уходил.
К писателям враждой — не беспричинной -
Пылал… бледнел и трясся сам не свой,
Когда из них какой-нибудь бесчинный
Ласкаем был чиновною рукой.
Нет, это не мушкетерский выпад против действующей власти, не завуалированный намек на слабые черты характера бессменного лидера – это классическое, пережившие три государственных строя, стихотворение Некрасова, которое, к сожалению, остается актуальным. Только «писателя» стоит заменить на «кинематографиста», ведь визуальное искусство сегодня в разы мощнее и популярнее.
«Каникулы президента» - яркий пример того, как несколько не очень известных кинодеятелей старается попасть в список «ласкаемых чиновничьей рукой». Все достижения, все маленькие победы существующего режима собраны и построены в простенький сюжетик. Президент спрятал лицо под резиновой маской и отправился в наш Крым, по пути помог нашей церкви и решил межнациональный конфликт наших народов.
Как справедливо отмечают некоторые рецензенты, «Каникулы» больше напоминают затянутый анекдот, нежели полноценное кинопроизведение. Но в этом анекдоте иногда слышатся смешные каламбуры и прибаутки, обрывающиеся монотонными возражениями протагониста: «Ну-ну, я Вас запомнил!».
Конечно, всерьез говорить о конкурентоспособности «Каникул» в кинотеатрах не приходится, но, возможно, этот фильм будет радушно, с блаженной улыбкой на устах, принят патриотично настроенными элементами на просторах интернета.
Брать для режиссёрского дебюта в России сценарий сразу про президента – довольно суицидальная затея (хотелось уточнить, мол, суицидальная с творческой точки зрения, но бог его знает): представляй зрителю главу государства хоть критично, хоть восхищённо, все равно станешь конъюнктурщиком, у нас и то, и другое уже давно притча во языцех.
Смешного при этом во всей комедии, как ни странно, много, но, как ни банально, почти всё это расположено на периферии ленты, вне её шуток и гэгов, а в основном в самом контексте российской политической жизни (контексте, который, возможно, был скрыт и от авторов фильма, хотя краб на постере намекает: они что-то да знают). Итак, во-первых, разве может быть не смешно, что картину про Путина-президента снимали еще до выборов? Ну ладно, у нас может быть это и не смешно, но все равно смешно уже то, что подобное не смешно. Во-вторых, никак не получается перестать сравнивать сюжетную линию должника Валеры, которого долгое время путают с президентом, с такой кратенькой экранизацией срока правления Дмитрия Медведева: он постоянно дает разные сомнительные указания, периодически удивляется разным атрибутам богатой жизни и гаджетам, портит экономику страны и так далее. В-третьих, тут можно усмотреть остроумную метафору того, как Путин приходит на смену Путину. В-четвертых, повторимся, у них на постере есть краб. И все же общая канва сценария, иллюстрирующая главный вопрос современной России – что будет с ней без Путина, что будет, если на его место придет другой человек, который станет делать всё прямо по твиттеру Навального: строить мосты у нас, а не в Сирии, прощать должников, и т. д. – отвечает на этот вопрос крайне предсказуемо. Настолько предсказуемо, что все вы уже должны были догадаться как именно, но извиняться за спойлер тут было бы так же излишне, как перед преждевременным озвучиванием результатов выборов.
Помните, песня такая была: "Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил.."? Вот этот фильм является продолжением к этой незамысловатой мелодии. Режиссер Илья Шерстобитов высмеивает все проблемы нашей необъятной Родины через "Записки охотника" Путина.
Президент, уставший от работы и охраны, решает поехать на моря (то есть в Крым) в гордом одиночестве. Спецслужба выдает ему миллион наличными, чтобы Путин мог отдохнуть с комфортом и подсоединяет к его мобильному жучок. Но так как Владимир Владимирович долгое время работал на КГБ, то его , понятно, такими штучками не проймешь. Он просит наложить ему грим (чтобы его никто не узнал), оставляет 5000 и Iphone в машине таксиста кавказской национальности, садится в красную Lada Kalina к учительнице и отправляется колесить по стране, а точнее - по Крыму, дабы узнать, как на самом деле живет его народ. А народ живет не очень, но в этом, как уверяет нас шерстобитовский Путин, люди сами виноваты, потому что условия для беззаботной жизни ему все предоставлены в полном объеме
Актёрская игра на уровне одного знаменитого телевизионного юмористического шоу (Дмитрий Грачев, привет). Халтурный дубляж главного героя, смотря на который с тяжелым сердцем вспоминаешь замечательную «Иронию судьбы» и историю с Барбарой Брыльской. Шутки, от которых не то, что смешно, стыдно становится за Россию (сцена с представителем церкви). Ну и сценарий, в котором решили не дописывать историю и развитие главных персонажей, оставляет желать лучшего.
Если и идти на фильм, то с компанией и крепкими напитками.
Утин в Пути ))Честно говоря, получив приглашение на фильм, я сомневалась...Нет, я нисколько не сомневалась идти или не идти- "Киноафиша" всегда прекрасно организовывает пресс-показ, и даже в случае не самого удачного использования кинопостановщиками сил и времени съемочной группы и потом- зрителей, разочарования не испытываешь. Душевная атмосфера, общение с коллегами, розыгрыши и конкурсы- все это делает вечер тем, кто не фильмом единым остался доволен после просмотра.
Я сомневалась,что будет смешно. Комедия на политическую тему. Современную политическую тему . Уже хаха три раза. Ну-ну,забавненько....)))
Оказалось- можно! Можно сделать комедию на современную политическую тему без перекоса в черный юмор или елейный ура-патриотизм.
Начало отсылает к дааавней легенде про Гаруна аль-Рашида,правителя мудрого и справедливого. Переодевался Гарун аль-Рашид купцом, и ходил он вместе со своим визирем Джафаром по Багдаду, проверяя, как живет простой народ, помогая бедным и восстанавливая ту самую справедливость, которой он славился. Легенду эту благополучно использовали писатели разных времен и континентов, да и как говорится- ничто не ново в этом мире под луной, потому основа фильма желания уличить в плагиате не вызывает. Так ведь тогда про каждые любовные отношения на фоне сложных родственных перипетий в пьесе,книге или на экране можно сказать- что с Шекспира содрали)) Вот и в "Каникулах президента" героя переодели,перегримировали, выдали документы на фамилию Утин и отправился он в Путь, прям как тот самый Гарун аль-Рашид....
И создатели фильма очень удачно обозначив главный момент такой типичной "комедии ошибок" - подмену персонажей- хорошо сделали,что ушли от линии политической к линии человеческой. Улыбку,смех, а то и гомерический хохот у зала вызывали именно житейские ситуации, узнаваемые характеры, и тонкий юмор сценаристов - отсыл к известным моментам или значимым фразам был прекрасен! Цитировать не хочу- за точность не ручаюсь, много времени прошло после премьеры да и любой пример может быть спойлерством.
..лучше смотреть))))
Наверное, можно рекомендовать фильм всем, кто хочет беззаботно провести вечер,с друзьями,семьей или любимой девушкой, настроиться на волну легкости и кто будет воспринимать это путешествие президента как забавное описание каким-то тревел-блогером вполне реальных трудностей любого пути. Когда воспринимаешь их как приключения.
Не стоит идти на сеанс тем, кто жаждет разоблачений и обличений тех кто "там" или желает увидеть пародию на сильных мира сего. Не-а. Не получится))))
Елена Ларина
https://vk.com/larilena
Артисты замечательные. Съемки красивые. Рекомендую!
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