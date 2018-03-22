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Президент России решает отдохнуть в Крыму. Правительство пытается придумать план, по которому это можно было бы осуществить. Поэтому воспользовавшись методом «Мисс конгениальности» они подбирают президенту маску, благодаря которой он может незаметно недельку отдохнуть. Но в тот же санаторий под названием «Золотой колос» направляется один в один похожий на новый образ президента неприятный тип Валера, прячущийся от коллекторов. Их, конечно, путают, поэтому маргинал…