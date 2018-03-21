«Каникулы президента»: Рецензия Киноафиши

Анекдот длиною в фильм

Президент России решает отдохнуть в Крыму. Правительство пытается придумать план, по которому это можно было бы осуществить. Поэтому воспользовавшись методом «Мисс конгениальности» они подбирают президенту маску, благодаря которой он может незаметно недельку отдохнуть. Но в тот же санаторий под названием «Золотой колос» направляется один в один похожий на новый образ президента неприятный тип Валера, прячущийся от коллекторов. Их, конечно, путают, поэтому маргинал получает все, а президенту приходится отправиться в путешествие с учительницей, которая решает поехать в отпуск на машине. Так что один становится «языком» народа, каждое слово которого записывают и тут же применяют, а второй своими силами старается помочь всем, постоянно натыкаясь на нелюбовь и осуждение правительства.

Трейлер фильма «Каникулы президента»

Илья Шерстобитов своими «Каникулами президента» довольно внушительно дебютировал в режиссуре. Не считая необъяснимых комикс-вставок, которые были жизненно необходимы в «Скотте Пилигриме против всех» Эдгара Райта, а здесь выглядят чем-то совершенно надуманным. Сценаристы пошли по пути Романа Каримова и каждого из своих героев снабдили не только историей, но и диалогами, многие из которых после проката просто обязаны разойтись на цитаты. Авторы проходятся по Сергею Берзукову, футболу, медицине и другим проблемам, которые давно прижились в России.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

Любимец режиссеров авторского кино - Ивана Вырыпаева («Кислород» и «Эйфория») и Александра Касаткина («Слушая тишину» и «Дочь») - оператор Андрей Найденов снял красивую и знакомую страну Россию. Герои совершают целое путешествие по трассе М-4, во время которого зрители увидят лишь часть нашей необъятной Родины, а финалом станет Крым, такой манящий и солнечный, особенно учитывая то, что зима все никак не хочет уходить. Композитор Владимир Подгорецкий собрал для «Каникул президента» по-настоящему народный саундтрек. Чего здесь только нет - любые жанры и мелодии, которые понравятся даже самому взыскательному зрителю. Музыкальный винегрет из «Ленинграда», кавера на песню Бон Джови «It’s my life» и даже Рихарда Вагнера, безусловно, удался. И, чтобы совсем уже удивить зрителей, авторы даже нашли здесь место для стиха, который проговаривал Данила Багров в «Брате 2»..

Кадр из фильма «Каникулы президента»

За узнаваемость в «Каникулах президента» отвечают: эпизодические Гоша Куценко, Дмитрий Дибров и Роман Попов, он же Мухич из «Полицейского с Рублевки». В крошечных эпизодах появляются Александр Самойленко («Салют 7») и Роза Хаируллина («Ольга»), которых всегда приятно видеть. Настасья Самбурская здесь выглядит гораздо увереннее, чем в аналогичных «Женщинах против мужчин», а Анна Цуканова-Котт создала образ простоватой, но душевной девушки, который, к слову, ей очень к лицу. Евгений Сидихин вернулся с «Каникулами президента» в большое кино, а режиссер «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» Кирилл Васильев напомнил зрителям, что он еще и неплохой актер.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

Картина «Каникулы президента» - комедия с глубокими корнями в наше советское прошлое. Леонид Гайдай здесь присутствует как в сценарии, так и в большинстве эпизодов, связанных с юмором. Фильм получился беззлобным, всегда актуальным, пока у нас с дорогами и дураками проблемы не уйдут, а главное - без пошлости, которой и в реальной жизни предостаточно. Авторы затронули самую больную тему – отпуск, в который всегда хочется, но так сложно выбраться, а накопить на него практически нереально. Зато посмотреть в кино, как другие проводят время у моря, можно по цене билета. А если герои и история понравятся, то можно остаться на финальные титры, где авторы рассказывают про то, что с героями произошло после событий «Каникул президента».

В российском прокате с 29 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Каникулы президента»

Дмитрий Бортников