Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Илья Шерстобитов
Илья Шерстобитов
О персоне
Фильмография
Новости
Илья Шерстобитов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 апреля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Ильи Шерстобитова
Родился 11 апреля 1976 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Ильи Шерстобитова
Каникулы президента
комедия
2017, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Киноафиша.инфо» и «Люксор» провели показ комедии «Каникулы президента»
22 марта в петербургском кинотеатре «Люксор» прошел закрытый пресс-показ комедии «Каникулы президента». Фильм лично представили режиссер Илья Шерстобитов, актер Евгений
Написать
26 марта 2018 12:48
«Киноафиша.инфо» и «Люксор» покажут «Каникулы президента» в Санкт-Петербурге
22 марта федеральный портал «Киноафиша.инфо» и компания «Люксор» организуют закрытый показ комедии «Каникулы президента». Фильм покажут в Санкт-Петербурге за
Написать
16 марта 2018 16:48
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас