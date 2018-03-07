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Кирилл Васильев

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев
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Дата рождения
5 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Кирилла Васильева

Содержание:
Кирилл Васильев – Фильмы
  - Кирилл Васильев – «Буду верной женой»
  - Кирилл Васильев – «Каникулы президента»
  - Кирилл Васильев – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»
Кирилл Васильев – Личная жизнь

Кирилл Васильев 5 сентября 1976 года в Москве. С детства посещал различные кружки, в том числе и театральный. В школе увлеченно участвовал во всех утренниках и праздничных выступлениях. Получив аттестат о среднем образовании, решил выбрать для себя актерское ремесло. На первых порах записался на подготовительные курсы при МХАТ, но передумал учиться на актера и захотел стать клоуном. С 2006 по 2007 годы работал клоуном в театре на Серпуховке. Параллельно окончил Педагогический институт по специальности «педагог-психолог». После этого поступил во ВГИК, где учился на сценарном факультете в мастерской Татьяны Дубровиной. Некоторое время экспериментировал в жанре короткометражного кино, а затем устроился в рекламную фирму, где снял огромное количество вирусных роликов.

Кирилл Васильев – Фильмы

В игровом кино Васильев дебютировал в 1993 году, сыграв в эпизоде комедии Сергея Овчарова «Барабаниада». Через 13 лет, в 2006 году, актер снялся в телевизионном сериале «Все смешалось в доме», и после этого началась его телевизионная карьера. Спустя год Васильев появился в образе Потапова в сериале «Спецгруппа», затем сыграл стажера Юрия Степановича в телешоу «Автобус». В 2009 году исполнил роль оперативника Константина Фомина в сериале «Черчилль», а спустя год снялся в телевизионной мелодраме Светланы Деминой «Буду верной женой». Также он сыграл эпизодические роли в сериалах «Лесник» и «Москва. Три вокзала». В 2018 году Васильев сыграл майора ФСО в комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента».

Кирилл Васильев – «Буду верной женой»

В 2010 году Васильев сыграл Костю в телевизионной мелодраме Светланы Деминой «Буду верной женой». Главная героиня Нина – простая девушка из небольшого российского городка, которая верит в большую романтическую любовь. Она любит своего жениха и хочет ехать с ним на край света, для этого даже увольняется с фабрики и продает свой дом. Но, к сожалению, ее жених – бесхарактерный сынок своей властной матери. И родители парня в одночасье решают, что свадьбе не бывать, и увозят сына от невесты. Нина разочаровывается в любви и с раздражением реагирует на все попытки подружек пристроить ее в добрые руки перспективных кавалеров. Тем временем директор фабрики решает поселить в ее доме инженера, только переехавшего в город, и это окончательно выводит Нину из себя.

Кирилл Васильев – «Каникулы президента»

В 2018 году Васильев снялся в роли агента Федеральной службы безопасности в комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента». По сюжету, лидер страны решает устроить себе отпуск и отправляется отдохнуть в Крым без своей многочисленной свиты, чтобы там заодно пообщаться с народом. Чтобы ему никто не докучал, президент обращается к искусному гримеру, который до неузнаваемости меняет его внешность. В то же самое время некий Валерий из небольшого провинциального городка, сбегая от коллекторов, прячется в крымском санатории по путевке своей матери. Неприятности для обоих начинаются, когда оказывается, что новый облик президента случайно совпал с внешностью ничем не примечательного Валерия.

Кирилл Васильев – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Кирилл Васильев – Личная жизнь

Васильев не женат, свою личную жизнь в прессе не афиширует.

Интересные факты о Кирилле Васильеве

В 2018 году Васильев снял свою первую полнометражную режиссерскую работу – комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова».

Актер также прошел курсы композитинга в Школе компьютерных технологий ScreamSchool.

Васильев является продюсером фильма Дениса Гейко «Dead Line» 2013 года.

Фильмография Кирилла Васильева
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия 2018, Россия
6.0
История одного назначения
История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.0
Каникулы президента
Каникулы президента
комедия 2017, Россия
6.0
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