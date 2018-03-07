Содержание:

Кирилл Васильев – Фильмы

- Кирилл Васильев – «Буду верной женой»

- Кирилл Васильев – «Каникулы президента»

- Кирилл Васильев – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Кирилл Васильев – Личная жизнь

Кирилл Васильев 5 сентября 1976 года в Москве. С детства посещал различные кружки, в том числе и театральный. В школе увлеченно участвовал во всех утренниках и праздничных выступлениях. Получив аттестат о среднем образовании, решил выбрать для себя актерское ремесло. На первых порах записался на подготовительные курсы при МХАТ, но передумал учиться на актера и захотел стать клоуном. С 2006 по 2007 годы работал клоуном в театре на Серпуховке. Параллельно окончил Педагогический институт по специальности «педагог-психолог». После этого поступил во ВГИК, где учился на сценарном факультете в мастерской Татьяны Дубровиной. Некоторое время экспериментировал в жанре короткометражного кино, а затем устроился в рекламную фирму, где снял огромное количество вирусных роликов.

Кирилл Васильев – Фильмы

В игровом кино Васильев дебютировал в 1993 году, сыграв в эпизоде комедии Сергея Овчарова «Барабаниада». Через 13 лет, в 2006 году, актер снялся в телевизионном сериале «Все смешалось в доме», и после этого началась его телевизионная карьера. Спустя год Васильев появился в образе Потапова в сериале «Спецгруппа», затем сыграл стажера Юрия Степановича в телешоу «Автобус». В 2009 году исполнил роль оперативника Константина Фомина в сериале «Черчилль», а спустя год снялся в телевизионной мелодраме Светланы Деминой «Буду верной женой». Также он сыграл эпизодические роли в сериалах «Лесник» и «Москва. Три вокзала». В 2018 году Васильев сыграл майора ФСО в комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента».

Кирилл Васильев – «Буду верной женой»

В 2010 году Васильев сыграл Костю в телевизионной мелодраме Светланы Деминой «Буду верной женой». Главная героиня Нина – простая девушка из небольшого российского городка, которая верит в большую романтическую любовь. Она любит своего жениха и хочет ехать с ним на край света, для этого даже увольняется с фабрики и продает свой дом. Но, к сожалению, ее жених – бесхарактерный сынок своей властной матери. И родители парня в одночасье решают, что свадьбе не бывать, и увозят сына от невесты. Нина разочаровывается в любви и с раздражением реагирует на все попытки подружек пристроить ее в добрые руки перспективных кавалеров. Тем временем директор фабрики решает поселить в ее доме инженера, только переехавшего в город, и это окончательно выводит Нину из себя.

Кирилл Васильев – «Каникулы президента»

В 2018 году Васильев снялся в роли агента Федеральной службы безопасности в комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента». По сюжету, лидер страны решает устроить себе отпуск и отправляется отдохнуть в Крым без своей многочисленной свиты, чтобы там заодно пообщаться с народом. Чтобы ему никто не докучал, президент обращается к искусному гримеру, который до неузнаваемости меняет его внешность. В то же самое время некий Валерий из небольшого провинциального городка, сбегая от коллекторов, прячется в крымском санатории по путевке своей матери. Неприятности для обоих начинаются, когда оказывается, что новый облик президента случайно совпал с внешностью ничем не примечательного Валерия.

Кирилл Васильев – «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

Веселая производственная комедия Кирилла Васильева 2018 года о неудавшемся актере Илье (Виктор Добронравов), которому наконец-то улыбается удача, и он получает работу на «Мужском радио». По этому счастливому поводу он закатывает бурную вечеринку, на которой не знает меры – и наутро просыпается без голоса. Илья впадает в панику и бежит к доктору, там ему говорит, что единственный выход – это укол прямо в голосовые связки. После этой неприятной процедуры Илья прилетает в студию и решает, что проблема исчерпана. Он уже готов приступить к работе, пока не обнаруживает, что его голос стал женским (Валентина Мазунина).

Кирилл Васильев – Личная жизнь

Васильев не женат, свою личную жизнь в прессе не афиширует.