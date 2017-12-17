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Девушка с косой. Трейлер
Девушка с косой. Трейлер
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Дата публикации: 22 ноября 2017
Девушка с косой
– Успеют ли жители дома №48 по улице Заморенова, судьба которых переплетается 31 декабря, сделать праздник идеальным и не сыграть в ящик? И за кем по красивой новогодней Москве идет одинокая Девушка с косой?
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morozova-vodoley
17 декабря 2017, 13:11
Оценка
Фильм хороший во всех отношениях. Добрый, веселый, семейный, новогодний!
О нас и про нас. Актёры играют супер! всем рекомендую!
17 декабря 2017, 13:11
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О нас и про нас. Актёры играют супер! всем рекомендую!
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