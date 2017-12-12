Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Ирина Чериченко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Полярный, СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Ирины Чериченко
Родилась 3 августа 1963 года. Полярный, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Ирины Чериченко
Реставратор
детектив
2018, Россия
2.0
Девушка с косой
комедия
2017, Россия
5.0
Отель
детектив
2015, Россия
4.0
Вьюга
мелодрама
2015, Россия
5.0
Однажды и навсегда
мелодрама
2013, Россия
5.0
Курортный туман
криминал, драма
2012, Россия
6.0
Слуга
драма
1988, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Интервью с актрисой Ириной Чериченко, сыгравшей одну из главных ролей в комедии «Девушка с косой»
Режиссерский дебют в полном метре Ольги Поповой на фестивале «Окно в Европу» получил награду «За лучший актерский ансамбль» и выходит в российский прокат уже 14 декабря. В
Написать
12 декабря 2017 17:56
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев