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Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
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Александра Урсуляк
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Дата рождения
4 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
163 см
Биография Александры Урсуляк
Родилась 4 февраля 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александры Урсуляк
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
0.0
Подбросы
драма
2018, Россия / Франция / Литва
5.0
TheatreHD: Золотая Маска: Барабаны в ночи
спектакль
2018, Россия
0.0
Время первых
драма, исторический
2017, Россия
7.0
Девушка с косой
комедия
2017, Россия
5.0
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
анимация, фантастика, приключения
2015, Россия
0.0
Отдам жену в хорошие руки
мелодрама
2012, Россия
5.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
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Режиссер Яна Гладких обсудила с экспертами тему свободных отношений в сериале AMORE MORE
1 июня в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошел показ финальных эпизодов сериала AMORE MORE. После просмотра состоялся паблик-ток с участием съемочной группы, экспертов в области сексологии, психологов, блогеров и кинокритиков. Модератором мероприятия стал известный писатель Александр Цыпкин.
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4 июля 2022 15:05
Плейбэк у бассейна и поиск бара: за кадром сериала AMORE MORE
20 мая в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала AMORE MORE — первого проекта на тему полиаморных отношений в России. Режиссером сериала стала Яна Гладких (она же исполнила одну из главных ролей). Рассказываем об этом проекте, о том, как он задумывался и создавался.
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