Плейбэк у бассейна и поиск бара: за кадром сериала AMORE MORE

20 мая в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала AMORE MORE — первого проекта на тему полиаморных отношений в России. Режиссером сериала стала Яна Гладких (она же исполнила одну из главных ролей). Рассказываем об этом проекте, о том, как он задумывался и создавался.