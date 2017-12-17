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Девушка с косой Девушка с косой
Киноафиша Фильмы Девушка с косой Отзывы о фильме «Девушка с косой»
Девушка с косой 2017 / Россия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Девушка с косой»

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В канун рождества в Москву приезжает Смерть с косой и идет по записанному у нее адресу. В этом доме проживает несколько семей, в каждой из которых есть так называемые «жертвы». Девушка ждет своего молодого человека – он, застряв в лифте и оказавшись без связи, не отвечает ей. Героиня решает свести счеты с жизнью, но ей постоянно что-то мешает. В этом же доме разные поколения одной семьи делят внука и не хотят уступать друг другу. А замороченный на декоре и внутреннем релаксе…

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morozova-vodoley 17 декабря 2017, 13:11
Оценка
Фильм хороший во всех отношениях. Добрый, веселый, семейный, новогодний!
О нас и про нас. Актёры играют супер! всем рекомендую!
17 декабря 2017, 13:11 Ответить
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