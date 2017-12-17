Наша рецензия

В канун рождества в Москву приезжает Смерть с косой и идет по записанному у нее адресу. В этом доме проживает несколько семей, в каждой из которых есть так называемые «жертвы». Девушка ждет своего молодого человека – он, застряв в лифте и оказавшись без связи, не отвечает ей. Героиня решает свести счеты с жизнью, но ей постоянно что-то мешает. В этом же доме разные поколения одной семьи делят внука и не хотят уступать друг другу. А замороченный на декоре и внутреннем релаксе…