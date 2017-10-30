«Девушка с косой»: Рецензия Киноафиши

Хорошо знакомый анекдот

В канун рождества в Москву приезжает Смерть с косой и идет по записанному у нее адресу. В этом доме проживает несколько семей, в каждой из которых есть так называемые «жертвы». Девушка ждет своего молодого человека – он, застряв в лифте и оказавшись без связи, не отвечает ей. Героиня решает свести счеты с жизнью, но ей постоянно что-то мешает. В этом же доме разные поколения одной семьи делят внука и не хотят уступать друг другу. А замороченный на декоре и внутреннем релаксе парень не обращает внимания на свою жену, которая только и думает, как бы ей побыстрее забеременеть. Вот такая у них творится канитель, Новый год все ближе, как и Смерть, а дело не становится яснее.

Кадр из фильма «Девушка с косой»

Название «Девушка с косой», наверное, должно говорить о хорошем чувстве юмора авторов. Отчасти так и есть, но, судя по всему, они сами себя перемудрили, из-за чего в какой-то момент фильм начинает напоминать одну из новелл Михаила Сегала «Рассказы» или черную драмеди. Хотя бы не «Movie 43» братьев Фаррелли, и на том спасибо. А в целом «Девушке с косой» очень не хватает слога Романа Каримова или, может быть, Виктора Шамирова с его «Со мною вот что происходит». Да чего далеко ходить - даже «Квартета И» хватило бы за глаза. Зато герои, взяв пример с другой франшизы - «Елки» продюсера Тимура Бекмамбетова, тоже заморачиваются на зеленом горошке, а ведут себя в основном как персонажи другой всем известной истории под названием «Горько!» Жоры Крыжовникова. И почему-то создатели не развивают любовную линию, хотя у продюсера картины Веры Сторожевой был чудесный новогодний проект «Мой парень – ангел» с Аней Старшенбаум и Артуром Смольяниновым, чей дуэт сделал из довольно-таки простой истории настоящую сказку.

Кадр из фильма «Девушка с косой»

Создатели «Девушки с косой» решили не заигрывать с фантастическими элементами, как это было неплохо продумано в «Тарифе новогоднем» с Максимом Матвеевым и Валерией Ланской и очень плохо прописано в «Невидимках» с Ильей Любимовым и Гошей Куценко. У них по факту есть Смерть и некоторые ситуации, которые ввиду праздников просто не могут закончиться трагично. Так, в сюжете появляется некий субъект, который многим помогает, но, судя по всему, должен оказаться преступником, но эффект на зрителей производит точно такой же, как и писающий хулиган в «Хорошем мальчике» Оксаны Карас. А героиня, которая постоянно ищет идеальный вариант самоубийства, точно насмотрелась всяких «Дизлайков» и «Взломов блогеров», т.к. не выпускает из рук телефон и постоянно строчит смс и делает фотографии – видимо, эта непосредственность и помогает ей выживать в любой ситуации.

Кадр из фильма «Девушка с косой»

Главным открытием фильма стала Полина Ауг, исполнившая роль той самой Смерти с косой. Именно на ней сконцентрирован основной юмор и саркастические ситуации, которые напридумывали создатели, вообразив, что было бы, если бы у Смерти не оказалось GPS, а водители не хотели бы с ней связываться, т.к. оплатить ей дорогу нечем. Еще в фильме использована характерная для домашних посиделок музыка, так что кино всеми силами метит в любимые народом проекты, которые каждый год перед боем курантов смотрит вся страна. А еще картина не лишена самоиронии - «Девушка с косой» не пытается казаться чем-то большим, а спокойно и бойко выполняет свою развлекательную функцию, не более того.

Кадр из фильма «Девушка с косой»

Эта картина – попытка замахнуться на все сразу, а что получится, то и покажут зрителям. Новый год - такой праздник, что российская публика многое готова «съесть»: который год подряд у нас собирают кассу то голливудские блокбастеры странного качества, специально припасенные студиями, то очередные «Богатыри» товарища Сельянова. Так что у «Девушки с косой» будут сильные конкуренты. Зато на ее стороне актуальность, известные лица и легкая ирония. С ней авторы рассказывают историю, переполненную житейскими, хорошо всем знакомыми ситуациями, из которых герои пытаются всеми силами выкарабкаться и уже начать отмечать законный для всей страны праздник. Не забывая в финале все свести к заученной морали о том, что жить нужно дружно, счастливо и желательно без эксцессов, которые могут привести к вам ту самую Смерть с косой.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

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