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Черный 47-й Черный 47-й
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Black 47

Черный 47-й, 2018

2018 / Ирландия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

1847 год, Великий голод в Ирландии. Солдат Британской империи Фини дезертирует и возвращается в Ирландию, собираясь забрать семью и отправиться в Новую Англию. Там он застаёт повсеместный голод и узнаёт о смерти матери и казни брата за сопротивление сносу дома. Британские власти, по указанию которых Фини воевал в Азии, вывозят пшеницу на продажу и в холодную зиму выгоняют людей из домов. Когда оставшиеся члены его семьи замерзают насмерть, бывший солдат решает отложить поездку в Америку и расправиться с ответственными. Поимку мстителя поручает вытащенному по такому случаю из-за решётки за убийство на допросе его бывшему сослуживцу, полицейскому констеблю Ханне.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 2 июня 2021
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Лэнс Дэйли
В ролях
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Сара Грин
Сара Грин
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный 47-й 2 постера
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