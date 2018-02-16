Черный 47-й, 2018

1847 год, Великий голод в Ирландии. Солдат Британской империи Фини дезертирует и возвращается в Ирландию, собираясь забрать семью и отправиться в Новую Англию. Там он застаёт повсеместный голод и узнаёт о смерти матери и казни брата за сопротивление сносу дома. Британские власти, по указанию которых Фини воевал в Азии, вывозят пшеницу на продажу и в холодную зиму выгоняют людей из домов. Когда оставшиеся члены его семьи замерзают насмерть, бывший солдат решает отложить поездку в Америку и расправиться с ответственными. Поимку мстителя поручает вытащенному по такому случаю из-за решётки за убийство на допросе его бывшему сослуживцу, полицейскому констеблю Ханне.