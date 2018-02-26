Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Недруги Недруги
Киноафиша Фильмы Недруги Отзывы о фильме «Недруги»
Hostiles Недруги 2017 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Недруги»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1892 год, Нью-Мексико. Капитан Блокер получает приказ сопроводить умирающего вождя племени апачей в резервацию. Ему дают людей и провизию, а также документ, который, по мнению командования, позволит отряду дойти до места без проблем и промедлений. Постепенно продвигаясь к намеченной цели, бывшие заклятые враги лучше изучают и узнают друг друга, успевают понять и простить все, чем успели насолить друг другу и в итоге зарывают топор войны. На пути же им кто только ни встречается: и команчи, и…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Natali6502 26 февраля 2018, 11:05
Оценка
Очень атмосферный ( пейзажный) и драматический вестерн, хотя не совмем традиционный - не очень много пальбы и нет искрометного экшена. Горстка смельчаков идет из точки А в точку Б по Американскому континенту, встречая на пути различные препядствия ( индейцы, браконьеры,дезертиры). Упор сделан на психологию, показано, как меняется мировоззрение героев во времени. Нет только черного и белого, каждый человек может быть и добр и безжалостен в зависимости от обстоятельств. Странно, что у фильма не высокий рейтинг и нет отзывов. Он точно заслуживает просмотра.
26 февраля 2018, 11:05 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 171 комментарий
Синистер. Начало
Синистер. Начало 8 комментариев
Мой монстр
Мой монстр 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 58 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App