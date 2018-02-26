Наша рецензия

1892 год, Нью-Мексико. Капитан Блокер получает приказ сопроводить умирающего вождя племени апачей в резервацию. Ему дают людей и провизию, а также документ, который, по мнению командования, позволит отряду дойти до места без проблем и промедлений. Постепенно продвигаясь к намеченной цели, бывшие заклятые враги лучше изучают и узнают друг друга, успевают понять и простить все, чем успели насолить друг другу и в итоге зарывают топор войны. На пути же им кто только ни встречается: и команчи, и…