«БУМЕРанг»: Рецензия Киноафиши

Разочаровавшись в жизни, художник-неудачник Петрович решает покончить с собой и выбирает самый незамысловатый способ — спрыгнуть с московской многоэтажки. Но и такое простое действие ему не удается довести до конца, ведь он приземляется на крышу новенького BMW владельца сети аптек Эдика. Теперь Петрович должен такую крупную сумму денег, какую даже вообразить себе никогда не мог. Понимая расклад, владелец машины решает повеселиться и провести социальный эксперимент. Неудавшийся самоубийца становится креативным директором его большой компании, получая шанс кардинально изменить свою жизнь. Правда, Эдик даже не подозревает, чем обернется подобная инициатива и на что способен обиженный человек.

«БУМЕРанг» — черная комедия режиссера Петра Буслова, который вновь вернул на экраны знаменитый «бумер». Правда, на этот раз машина явно потеряла свой статус и символизм. Ее сразу перекрашивают в яркий синий цвет, а для окончательной наглядности еще и отправляют в утиль в самом начале. На экране остались лишь условные «пацаны с района», выбравшиеся из непростых 90-х. Теперь они стараются вести более цивилизованный образ жизни, уйдя в легальный бизнес и только периодически выясняя отношения по старым правилам. Фильм «Бумер», как и романтизация бандитской реальности, просто адаптировались под настоящее и обернулись комедией, ведь без иронии на это уже невозможно смотреть.

БУМЕРанг

Теперь главным на этой сцене оказывается простой человек, который не смог справиться с жизнью. Кажется, проиграл ей всухую и может взять реванш исключительно благодаря чуду и помощи со стороны. Дальше, кажется, сюжет будет слишком предсказуемым. Сильный измывается над слабым, чтобы просто развлечься. Где-то рядом таится привычная «чернуха», с очередными «пацанскими терками» и убийствами. А простой человек из народа окончательно понимает и принимает правила этого мира. Вот он, готовый рецепт неплохой черной комедии, издалека напоминающей логичное развитие «Бумера», с большими заимствованиями абсурда у Гая Ричи и Квентина Тарантино.

Но Буслов идет дальше и позволяет истории слететь с катушек, наполняя происходящее неконтролируемым безумием. В конце фильм практически превращается в русскую экранизацию «Джокера». История неудачника оборачивается жутким триллером, в котором легко угадывается трагедия маленького человека, ощутившего власть в своих руках. К счастью, все окажется несколько сложнее, и даже у такого поворота найдется второе дно. Тимофей Трибунцев выглядит идеальным попаданием в образ бедолаги, а Дмитрий Нагиев просто играет свой самый популярный образ циничного и самоуверенного богача.

БУМЕРанг

Правда, не стоит ждать большого количества остроумных шуток, глубоких социальных комментариев или ярких карикатурных героев. «БУМЕРанг» – предельно простое кино, прямолинейно жонглирующее зрительскими эмоциями, позволяя и улыбнуться, и взгрустнуть, и увлечься неожиданными сюжетными разворотами, но без фанатизма. Такая сборная солянка из штампов и банальных приемов, которые все равно работают, особенно если вам нравится «пацанский» антураж. Буслову, кажется, очень комфортно находиться в подобной среде, чуть-чуть выворачивая наизнанку собственные сюжеты.

«БУМЕРанг» — это не фильм на все времена, а кино здесь и сейчас. Ему будет легко затеряться в шквале блокбастеров и крупных релизов конца года. Но если вам хочется посмеяться над «пацанской» атмосферой, нравится творчество Буслова и актерские перформансы Трибунцева, то не стоит проходить мимо.