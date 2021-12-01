Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
БУМЕРанг БУМЕРанг
Киноафиша Фильмы БУМЕРанг Отзывы о фильме «БУМЕРанг»
БУМЕРанг 2021 / Россия
5.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «БУМЕРанг»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Разочаровавшись в жизни, художник-неудачник Петрович решает покончить с собой и выбирает самый незамысловатый способ — спрыгнуть с московской многоэтажки. Но и такое простое действие ему не удается довести до конца, ведь он приземляется на крышу новенького BMW владельца сети аптек Эдика. Теперь Петрович должен такую крупную сумму денег, какую даже вообразить себе никогда не мог. Понимая расклад, владелец машины решает повеселиться и провести социальный эксперимент. Неудавшийся…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
maks.bespalov.98 1 декабря 2021, 16:40
Оценка
Был такой уже
1 декабря 2021, 16:40 Ответить
ryabina539 3 декабря 2021, 23:07
Оценка
Фильмец прикольный, но на один раз!
3 декабря 2021, 23:07 Ответить
Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:17
Оценка
При всей предвзятости к российскому кино, этот фильм мне понравился. Интересный, осросюжетный, до последнего не знала к какому финалу приведут главных героев, одним словом, советую к просмотру.
4 декабря 2021, 15:17 Ответить
ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:29
Оценка
Очередной российский 💩 фильм за наши деньги. 👏🏻👏🏻👏🏻
5 декабря 2021, 16:29 Ответить
ElizavetaPersonal 5 декабря 2021, 16:30
Оценка
👎🏻🤦🏼‍♀️
5 декабря 2021, 16:30 Ответить
Андрей Володченко 5 декабря 2021, 18:32
Оценка
Бред полный
5 декабря 2021, 18:32 Ответить
Виктор Куликов 5 декабря 2021, 22:16
Оценка
Сходил, зная прекрасно, что меня ждет. Вышел из кинозала, как будто из помойного бачка вылез.
5 декабря 2021, 22:16 Ответить
User 13 декабря 2021, 06:41
Оценка
Хороший фильм, сюжет интересный. Нам понравился фильм!
13 декабря 2021, 06:41 Ответить
Rpkandymov 13 декабря 2021, 19:35
Оценка
Полный бред, а не фильм! Не стоит тратить ни времени, ни денег!
13 декабря 2021, 19:35 Ответить
User 14 декабря 2021, 23:12
Оценка
Я оченл люблю смотреть русские фильмы, но это бред нереальный. Просто полная ерунда 🤦🏻‍♀️
14 декабря 2021, 23:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Снегирь
Снегирь 4 комментария
Уикенд с батей
Уикенд с батей 6 комментариев
Разбой
Разбой 16 комментариев
Вызов
Вызов 274 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 9 комментариев
Переводчик
Переводчик 33 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 23 комментария
Рождение легенд
Рождение легенд 7 комментариев
Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки 1 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 24 комментария
Чёрный клевер: Меч короля магов
Чёрный клевер: Меч короля магов 2 комментария
Собачье сердце
Собачье сердце 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 69 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стоп-слово
Стоп-слово
2022, Франция / Россия / США, драма, триллер
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше