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Разочаровавшись в жизни, художник-неудачник Петрович решает покончить с собой и выбирает самый незамысловатый способ — спрыгнуть с московской многоэтажки. Но и такое простое действие ему не удается довести до конца, ведь он приземляется на крышу новенького BMW владельца сети аптек Эдика. Теперь Петрович должен такую крупную сумму денег, какую даже вообразить себе никогда не мог. Понимая расклад, владелец машины решает повеселиться и провести социальный эксперимент. Неудавшийся…