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Елена Север
Елена Север
О персоне
Фильмография
Елена Север
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Дата рождения
29 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Елены Север
Родилась 29 апреля 1973 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Елены Север
Сирийская соната
военный, мелодрама, триллер
2022, Россия
0.0
БУМЕРанг
комедия
2021, Россия
5.0
Не лечи меня
комедия
2020, Россия
7.0
Пилигрим
триллер
2018, Россия
6.0
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