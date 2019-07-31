Наша рецензия

Попросите любого назвать минимум пять фильмов о спорте в России ― и обязательно получите список. «Движение вверх», «Легенда №17», «Тренер» и иже с ними, все как один ― душещипательная драма, пропитанная верой в себя и в свою страну. Каждый фильм максимально патриотичен и высокопарен. Вот только «Дикая лига» не пополнит список этих драм, хотя и повествует о становлении футбола в России. Это основанная на реальных событиях начала XX века история…