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Дикая лига Дикая лига
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Дикая лига 2019 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Дикая лига»

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Наша рецензия

Попросите любого назвать минимум пять фильмов о спорте в России ― и обязательно получите список. «Движение вверх», «Легенда №17», «Тренер» и иже с ними, все как один ― душещипательная драма, пропитанная верой в себя и в свою страну. Каждый фильм максимально патриотичен и высокопарен. Вот только «Дикая лига» не пополнит список этих драм, хотя и повествует о становлении футбола в России. Это основанная на реальных событиях начала XX века история…

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Светлана Калинина 31 июля 2019, 15:44
Жду фильм. Слышала о нем. Интересно посмотреть.
31 июля 2019, 15:44 Ответить
Mikhail Kokin 19 октября 2019, 15:03
Оценка
Тоже, ожитаю этот фильм.
19 октября 2019, 15:03 Ответить
Александр Шибанов 26 октября 2019, 10:26
Оценка
Пятница, сеанс на 17.20, мы с женой в зале ... ОДНИ. "Любят" у нас отечественные фильмы ... Про фильм: не полное Г...Но, и то уже хорошо. 6 баллов.
26 октября 2019, 10:26 Ответить
Раиса Самойленко 26 октября 2019, 22:44
На фильм пошла из-за Охлобыстина, обожаю его как актёра, и уважаю как человека. Не пожалела. Да, немножко сказочный, но яркий, красивый, динамичный фильм. Сидишь, переживаешь, сопереживаешь. Рекомендую!
26 октября 2019, 22:44 Ответить
ShymilovaJA 27 октября 2019, 08:02
Оценка
Я очень жду этот фильм! Хочется посмотреть, какого персонажа будет играть Назаров и тема футбола многим будет интересна.
27 октября 2019, 08:02 Ответить
juliachuxova 27 октября 2019, 16:19
Оценка
Притащила всю семью, которая совершенно не болеет этой игрой, после просмотра - все в один голос - «ждём продолжения»! Актерская игра, вообще отдельный разговор, Охлобыстин и Назаров - выше всяких похвал!
Фильм показывает именно тот период, когда современный футбол называли «ножным мячом», это и выводит картину из конкурентного ряда!
27 октября 2019, 16:19 Ответить
Владимир Гротов 28 октября 2019, 12:12
Оценка
«Дикая Лига» отличный фильм! Он смотрелся на одном дыхании. Динамичный, сжатый, ничего лишнего. Понравилась идея. Она давно назрела, потому что футбол – вещь чрезвычайно популярная у нас в стране и во всем мире. Об истоках и о том, как это зарождалось, практически ничего нет. И тут «бац», совершенно шикарный фильм.
Футбол – это дорога в большую жизнь. Молодому поколению обязательен к просмотру. Я думаю, что этот фильм будет способствовать популяризации футбола в нашей стране. Такого фильма еще не было. Буду советовать.
28 октября 2019, 12:12 Ответить
Tum2v 29 октября 2019, 11:41
Оценка
Такое кино необходимо, так как оно воспитывает боевой дух. Это хорошее, доброе кино с юмором, не только про футбол. Приходите на фильм «Дикая Лига».
29 октября 2019, 11:41 Ответить
Анна Матвеева 2 ноября 2019, 22:25
Оценка
Посмотрела. Лично мне (и, судя по эмоциям сидевших рядом сограждан, не только мне) очень понравилось. И актеры, и костюмы/декорации, и сценарий - все здорово. Финал вообще супер! Хотя, несомненно, кино для тех, кто любит свою страну и готов ею искренне гордиться (а русский характер, лихо показанный в фильме, и само появление очень даже смотрибельного кино, это ещё один повод для гордости!) Так что, рекомендую! На выходе хорошее, боевое настроение было у всех.
2 ноября 2019, 22:25 Ответить
VoloshinPS77 28 ноября 2019, 14:32
Оценка
Шёл в кино скептически настроенным. А фильм оказался очень даже ничего. Большинство актёров справились хорошо, картинка приятная, музыка тоже не подкачала. Можно сходить как в компании друзей, так и с семьёй, я думаю. Кино на твёрдую четвёрку из пяти.
28 ноября 2019, 14:32 Ответить
Евгений Алексеев 27 марта 2020, 15:23
Оценка
Фильм стоит внимания. Прекрасный состав актеров, из Охлобыстина и Назарова получился прекрасный дуэт! Сюжет затягивает с первых минут.
27 марта 2020, 15:23 Ответить
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