Вираж, 2020

Выпускник московской школы Артём приезжает на лето в город своего детства. Встреча Артёма с бывшим одноклассником Ренатом приводит его на трассу гонок на квадроциклах. Сначала квадроцикл для Артёма - это лишь погоня за острыми ощущениями, но всё меняет знакомство с девушкой Алисой и вспыхнувшее первое чувство - чтобы попасть в команду, возглавляемую отцом девушки, Артём начинает упорно тренироваться, в чём ему активно помогает Ренат. Но брат Алисы Сергей против участия Артёма в гонках. Причина тому - семейная тайна. Отец Артёма, по мнению Сергея, виновен в гибели их с Алисой матери.