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Вираж

Вираж, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Выпускник московской школы Артём приезжает на лето в город своего детства. Встреча Артёма с бывшим одноклассником Ренатом приводит его на трассу гонок на квадроциклах. Сначала квадроцикл для Артёма - это лишь погоня за острыми ощущениями, но всё меняет знакомство с девушкой Алисой и вспыхнувшее первое чувство - чтобы попасть в команду, возглавляемую отцом девушки, Артём начинает упорно тренироваться, в чём ему активно помогает Ренат. Но брат Алисы Сергей против участия Артёма в гонках. Причина тому - семейная тайна. Отец Артёма, по мнению Сергея, виновен в гибели их с Алисой матери.

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Софья Хилькова
Софья Хилькова
Все актеры и съемочная группа
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