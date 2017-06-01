Белые ночи, 2018

«Белые ночи» – поэтичная драма от Татьяны Воронецкой («Преображение», «Генацид», «Архипелаг») и Андрея Богатырева (сериал «СашаТаня», «Иуда»). Одну из ролей исполнил сам Богатырев, за плечами которого актерский опыт «Блокады» и «Архипелага». Главных персонажей сыграли Ольга Сташкевич («Генацид», «Архипелаг», «Иуда») и Дмитрий Сергин («Туман», «Архипелаг»).
Картина, вдохновленная произведением Федора Достоевского «Белые ночи», повествует о летней питерской влюбленности, случившейся с «профессиональным» мечтателем Федором Д. и Настенькой. Они без раздумья окунаются в новые чувства, гуляя по городу, делая маленькие шалости и рассказывая о своих сокровенных мечтах. И это было бы прекрасным началом новой истории, если бы сердце девушки не было занято другим…
- Лейтмотивом истории стала музыка группы «Сплин» (7 композиций) и ДДТ (1 песня)
- Фильм вошел в конкурсную программу Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS-2017 в Ростове. Также картина была представлена на 10-ом Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге, на фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке и на Неделе российского кино в Токио
- Впервые «Белые ночи» были показаны на 39-ом Московском международном кинофестивале
- Картина, в основном, построена на импровизации
- Съемочный процесс длился 28 дней
- Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырев, Ольга Сташкевич и Дмитрий Сергин работали вместе в фильме «Архипелаг»
- Андрей Богатырев и Ольга Сташкевич сотрудничали в фильме «Иуда» и сериале «СашаТаня»
- Фильм черно-белый
Мечтательный молодой человек по имени Федор Д., прогуливаясь по Петербургу, встречает очаровательную юную девушку и тут же влюбляется. Он долго не решается подойти, но волей случая они знакомятся с Настенькой и проводят вместе несколько романтичных белых ночей, гуляя по городу, совершая безумные и веселые поступки и обсуждая все на свете. Мечтатель полон любви, но его ждет горькое разочарование — сердце девушки занято другим человеком.