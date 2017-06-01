Белые ночи, 2018

«Белые ночи» – поэтичная драма от Татьяны Воронецкой («Преображение», «Генацид», «Архипелаг») и Андрея Богатырева (сериал «СашаТаня», «Иуда»). Одну из ролей исполнил сам Богатырев, за плечами которого актерский опыт «Блокады» и «Архипелага». Главных персонажей сыграли Ольга Сташкевич («Генацид», «Архипелаг», «Иуда») и Дмитрий Сергин («Туман», «Архипелаг»).

Картина, вдохновленная произведением Федора Достоевского «Белые ночи», повествует о летней питерской влюбленности, случившейся с «профессиональным» мечтателем Федором Д. и Настенькой. Они без раздумья окунаются в новые чувства, гуляя по городу, делая маленькие шалости и рассказывая о своих сокровенных мечтах. И это было бы прекрасным началом новой истории, если бы сердце девушки не было занято другим…