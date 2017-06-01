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Белые ночи Белые ночи
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Белые ночи, 2018

2018 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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«Белые ночи» – поэтичная драма от Татьяны Воронецкой («Преображение», «Генацид», «Архипелаг») и Андрея Богатырева (сериал «СашаТаня», «Иуда»). Одну из ролей исполнил сам Богатырев, за плечами которого актерский опыт «Блокады» и «Архипелага». Главных персонажей сыграли Ольга Сташкевич  («Генацид», «Архипелаг», «Иуда») и Дмитрий Сергин («Туман», «Архипелаг»).

Картина, вдохновленная произведением Федора Достоевского «Белые ночи», повествует о летней питерской влюбленности, случившейся с «профессиональным» мечтателем Федором Д. и Настенькой. Они без раздумья окунаются в новые чувства, гуляя по городу, делая маленькие шалости и рассказывая о своих сокровенных мечтах. И это было бы прекрасным началом новой истории, если бы сердце девушки не было занято другим…

- Лейтмотивом истории стала музыка группы «Сплин» (7 композиций) и ДДТ (1 песня)

- Фильм вошел в конкурсную программу Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS-2017 в Ростове. Также картина была представлена на 10-ом Международном кинофестивале «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге, на фестивале «Меридианы Тихого» во Владивостоке и на Неделе российского кино в Токио

- Впервые «Белые ночи» были показаны на 39-ом Московском международном кинофестивале  

- Картина, в основном, построена на импровизации

- Съемочный процесс длился 28 дней

- Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырев, Ольга Сташкевич и Дмитрий Сергин работали вместе в фильме «Архипелаг»

- Андрей Богатырев и Ольга Сташкевич сотрудничали в фильме «Иуда» и сериале «СашаТаня»

- Фильм черно-белый

 

Мечтательный молодой человек по имени Федор Д., прогуливаясь по Петербургу, встречает очаровательную юную девушку и тут же влюбляется. Он долго не решается подойти, но волей случая они знакомятся с Настенькой и проводят вместе несколько романтичных белых ночей, гуляя по городу, совершая безумные и веселые поступки и обсуждая все на свете. Мечтатель полон любви, но его ждет горькое разочарование — сердце девушки занято другим человеком. 

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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 июня 2017
Возраст 12+
Режиссер
Татьяна Воронецкая
В ролях
Ольга Сташкевич
Дмитрий Сергин
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
Вячеслав Шихалеев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белые ночи 1 постер
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Белые ночи
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Он – безнадежный мечтатель, разъезжающий на самокате по городу, подставив ветру кучерявую голову и светя дырками на джинсах. Она – неизлечимо влюбленная в мужчину из прошлого коротает ожидание, читая стихи Ахматовой и печально поглядывая на черную воду неназванного питерского канала. Они встречаются ровно между Домом книги и станцией метро «Невский проспект» и неожиданно для себя обнаруживают спасение – он находит ту самую Любовь, а она – душевную…
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