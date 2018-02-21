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Дорота Кобела

Dorota Kobiela
Дорота Кобела
Дорота Кобела Dorota Kobiela
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дороты Кобела

Фильмография Дороты Кобела
Ван Гог. С любовью, Винсент
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.0
Волшебная страна
Волшебная страна
анимация, фэнтези, приключения, семейный 2011, Великобритания / Польша / Китай / Индия / Норвегия
4.0
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В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
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21 февраля 2018 00:28
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