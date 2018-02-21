Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дорота Кобела
Дорота Кобела
Dorota Kobiela
О персоне
Фильмография
Новости
Дорота Кобела
Dorota Kobiela
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Дороты Кобела
Развернуть
Фильмография Дороты Кобела
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.0
Волшебная страна
анимация, фэнтези, приключения, семейный
2011, Великобритания / Польша / Китай / Индия / Норвегия
4.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных на «Оскар» в этом году
С 1 по 4 марта в кинотеатрах сети «КАРО» состоятся специальные показы фильмов, номинированных в этом году на премию «Оскар». В киноцентре «Октябрь» пройдут сеансы
Написать
21 февраля 2018 00:28
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»