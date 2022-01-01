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Киноафиша Дистрибьютеры Ракета Релизинг

Прокатчик Ракета Релизинг

О прокатчике

«Ракета Релизинг» вместе с «Экспонента Фильм» является подразделением компании «Арена Кинопрокат». Она образовалась в 2013 году и уже успела проявить себя на рынке кинопроката. «Ракета Релизинг» занимается дистрибуцией фильмов, собранных со всех уголков земного шара. Также в числе её релизов входят успешные российские картины.

Самыми известными фильмами, выпущенными компанией в прокат, стали: «Переполох в джунглях», «Медведи-соседи», «Если твоя девушка – зомби», «Тряпичный союз», «Демоны Джун» и «Зачётный препод».

Фильмы
Влюблённые в небо
Влюблённые в небо
аниме 2022, Япония
0.0
Ненастоящий папа
Ненастоящий папа
комедия, драма 2022, Аргентина
0.0
Смотреть онлайн
Ласточки Христовы
Ласточки Христовы
документальный 2022, Россия
0.0
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
0.0
Смотреть за 1 рубль
Кэт
Кэт
драма 2022, Россия
0.0
Чистое место
Чистое место
драма 2021, Германия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Марадона: Смерть бога
Марадона: Смерть бога
документальный 2021, Аргентина
0.0
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