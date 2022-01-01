Прокатчик Ракета Релизинг

«Ракета Релизинг» вместе с «Экспонента Фильм» является подразделением компании «Арена Кинопрокат». Она образовалась в 2013 году и уже успела проявить себя на рынке кинопроката. «Ракета Релизинг» занимается дистрибуцией фильмов, собранных со всех уголков земного шара. Также в числе её релизов входят успешные российские картины.

Самыми известными фильмами, выпущенными компанией в прокат, стали: «Переполох в джунглях», «Медведи-соседи», «Если твоя девушка – зомби», «Тряпичный союз», «Демоны Джун» и «Зачётный препод».