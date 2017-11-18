Со смерти Ван Гога (Роберт Гуларчик) прошел год. В Арле находят его письмо, написанное брату Тео. Почтальон Жозеф Рулен (Крис О’Дауд) отправляет находку по имеющемуся адресу, но послание от художника приходит обратно. Рулен дает поручение своему сыну Арману (Дуглас Бут) найти брата Винсента и отдать письмо ему прямо в руки. Молодой человек отправляется на поиски Тео в Париж, но, узнав от Папаши Танги (Джон Сешнс) о том, что тот скончался через полгода после смерти художника, не прекращает…
Почему Винсент Ван Гог покончил жизнь самоубийством? Ответ на этот вопрос попытались найти поклонники голландского постимпрессиониста, режиссеры фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» Дорота Кобела и Хью Уэлчмен. Они создали поистине уникальный анимационный шедевр: каждый отснятый кадр нарисован маслом в технике, копирующей стиль великого художника. Чего в «Винсенте» больше: кинематографии или живописи? Пожалуй, любви к великому художнику: без нее этот визуальный шедевр не появился бы на свет. Над лентой работали более чем 120 художников, каждый из которых смог оживить по полторы минуты картины.
Режиссёры взяли за основу покрытую мраком историю из жизни Винсента (Роберт Гуларчик) – историю его самоубийства, так до конца и не раскрытую. Проходит год со смерти Винсента. Арман Рулен (Дуглас Бут) – сын почтальона Рулена, близко знакомого с Винсентом, по просьбе отца должен передать последнее письмо Винсента к его брату Тео. Когда открывается, что Тео пережил брата всего на полгода, Арман решает найти конечного адресата. После бесед с людьми, знавшими Винсента, у Армана складывается противоречивый портрет гения, ведь каждый воспринимал художника по-своему. Для Маргариты Гаше (Сирша Ронан) он был гением, для дочери хозяина постоялого двора Аделин Раво (Элеонор Томлинсон) – милым постояльцем, для экономки Луизы Шевалье (Хелен Маккрори) – бродягой, писавшим непотребную мазню, для деревенских детей – объектом насмешек и издевательств…
Кобела и Уэлчмен раскрывают не только последние месяцы жизни Ван Гога, но и отправляют зрителя в детство художника, пытаясь увязать особенности характера гения с детскими травмами. Сценарий фильма воссоздан по личной переписке художника, воспоминаниям его близких и знакомых. И все же, режиссеры не зацикливаются только на расследовании обстоятельств смерти Винсента: для них важно передать внутренний мир художника, показать источники вдохновения и попытаться взглянуть на мир глазами самого Ван Гога.
Картины Ван Гога оживают благодаря умелому вплетению полотен в сюжетную канву. «Портрет доктора Гаше», а вот и знаменитая «Ночная терраса». Но кроме ярких, насыщенных цветом кадров, в фильме присутствуют черно-белые переходы-воспоминания.
Приятным сюрпризом стало появление на экране Джерома Флинна в роли доктора Гаше. Известный многим зрителям по сериалу «Игра престолов» актер выглядит органично в роли врача и художника-любителя, копирующего полотна гения. Каст составили британские и польские актеры.
Фильм понравится любителям искусства и поклонникам творчества Винсента Ван Гога. «С любовью, Винсент» – действительно уникальный визуальный киношедевр. Даже если отбросить технику исполнения фильма, сюжет картины, собранный словно пазл, не утомляет и позволяет узнать больше о жизни художника.
Достойная дань гению от потомков.
9 из 10.
В зале тишина была даже когда титры пошли. Старались побольше понять, чего это.
Фильм можно и дома посмотреть на диванчике, потерикачества не будет.
Но я не буду!
Меня всегда восхищали талантливые люди и шедевры, которые они создают. Особенно, когда это чистое творчество отделимо от рекламы и уровня продаж, и получается что-то по истине великое. Как Винсент Ван Гог рисовал свои картины, поглощенный вдохновением, несмотря на тяжелые моменты в жизни, он смог передать через века и поколения частичку тепла и глубины. Насколько великолепны его работы, не мне вам рассказывать. Я расскажу о том, что получилось, когда 125 художников, последователей Ван Гога, нарисовали невероятно красивый фильм в его стиле.
Сначала о немного о производстве, потому что только ради того, чтобы увидеть результат таких трудов, стоит посмотреть этот фильм. Первый в истории фильм полностью нарисованный масляными красками на холсте. Вы просто вдумайтесь, художники нарисовали 65 000 картин (!) для прорисовки каждого кадра, которые ложились поверх отснятого игрового кино. Даже если бы это была короткометражка, она бы уже произвела впечатление. А это полнометражный фильм, который рассказывает о судьбе художника. При создании фильма использовались картины Ван Гога, самые знаменитые из которых легко узнаются, все персонажи сошли с его полотен - и почтальон, и папаша Танги, девушка Аделина. Их роли исполнили актеры, но прорисованные мазки в стиле Ван Гога придали им выразительность и стиль - они угадываются под масляными красками (как минимум, Сирша Ронан и Бранн из Игры престолов), при этом остаются безумно похожими на персонажей, которых изображал Ван Гог. Под конец можно потеряться и полностью погрузиться в этот волшебный мир ярких красок, пшеничных полей и ярких звезд на синем небе.
По сюжету фильм рассказывает о событиях, которые произошли уже после смерти художника. Сын его друга почтальона отправляется в путешествие, чтобы передать последнее письмо Винсента. По дороге он встречается с различными людьми, которые сыграли роль в его жизни и могут пролить свет на причины его смерти. Молодой человек сам находится на перепутье и, погружаясь в историю Винсента, пытается осмыслить и свое место в мире.
Если кратко, я под огромным впечатлением. Всем буду советовать обязательно увидеть этот шедевр, чтобы на время почувствовать себя внутри красочной картины великого мастера. Пусть его творения не были признаны при жизни, такие работы отдают дань уважения его гению.
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