Наша рецензия

Со смерти Ван Гога (Роберт Гуларчик) прошел год. В Арле находят его письмо, написанное брату Тео. Почтальон Жозеф Рулен (Крис О’Дауд) отправляет находку по имеющемуся адресу, но послание от художника приходит обратно. Рулен дает поручение своему сыну Арману (Дуглас Бут) найти брата Винсента и отдать письмо ему прямо в руки. Молодой человек отправляется на поиски Тео в Париж, но, узнав от Папаши Танги (Джон Сешнс) о том, что тот скончался через полгода после смерти художника, не прекращает…