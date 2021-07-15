Влюбленный Ван Гог, 2021

Если бы нидерландский художник Винсент Ван Гог жил в современной Франции, сумел бы он достичь того же величия? Удалось бы ему побороть одиночество и встретить настоящую любовь? На этот вопрос отвечает режиссёр Жан Люк Аяш в романтической комедии с Фредериком Дифенталем.
Лео Мадзотти — человек, у которого есть всё, о чём можно мечтать: деньги, известность, внимание женщин. Он построил карьеру живописца, работы которого теперь украшают лучшие галереи Европы и США. Картины француза признаны ведущими искусствоведами и критиками, а их продвижением занимается его состоятельная американская жена Морин. Купаясь в лучах славы, Лео возвращается в Париж, откуда сбежал ещё десять лет назад. Судьба сталкивает художника с Элизой — женщиной, которой он когда-то разбил сердце. При расставании герой опирался на постулаты своего кумира — выдающегося живописца XIX века Винсента Ван Гога, который был убежден, что сосуществование любви и настоящего искусства невозможно.
Оказавшись в Париже, Мадзотти предается ностальгическим воспоминаниям. Встреча с бывшей возлюбленной пробуждает былые чувства. Неожиданно Лео узнает, что Элиза встречается с другим мужчиной. И, что самое странное, бойфренд как две капли воды похож на Ван Гога. Чем ближе главный герой узнаёт конкурента, тем сильнее убеждается в том, что имеет дело с подлинным творцом далёкой эпохи. Его кумир пишет гениальные картины, выдавая один шедевр за другим. Преодолевая глубокий творческий и личностный кризис, Мадзотти пытается разобраться в происходящем.
— Все съёмки фильма «Влюблённый Ван Гог» проходили в октябре 2018 года в Париже.
— Для режиссёра-постановщика Жана Люка Аяша это первая работа в полном метре. До этого кинематографист ставил местный телесериал «Дьяволик» 1997 года.
— Прежде чем снять «Влюбленного Ван Гога», Жан Люк Аяш работал помощником у Сары Мун, Эдуара Молинаро, Жан-Поля Раппно и Оливье Ассайаса. В прошлом он также учился в Высшей школе кино и телевидения на одном курсе с Джимом Джармушем и Энгом Ли.
— Жан Люк Аяш — не только режиссёр, но и профессиональный аниматор. В 1994 году он выпустил популярный французский мультсериал «Ползучее войско».
— Изначально предполагалось, что фильм будет снят на английском языке. Но ввиду ограниченных ресурсов от затеи пришлось отказаться.
— В интервью Аяш рассказывал, что проект не задумывался как байопик о великом художнике. Он стремился создать романтическую комедию с реальным историческим персонажем. Постановщику импонировала сама идея поместить Ван Гога в современную Францию. «Это фильм о любви и муках творчества», — заключает режиссёр.
— Съёмки были профинансированы французской компанией Mica Films. Для студии это уже вторая комедия с Фредериком Дифенталем в главной роли: предыдущая под названием «Бедный Ришар!» вышла на экраны в 2013 году.
— Первая роль актёра Эдвина Крюгера с 2011 года.
— Дистрибьютером на родине стала корпорация Bodega.
— Изначально премьера планировалась на осень 2020 года, но из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен на 21 января 2021 года.
«Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству». Для Лео Мадзотти, чья карьера художника не складывается, эта фраза Ван Гога – отличный повод расстаться с влюбленной в него Элизой. Десять лет спустя в лучах мировой славы он возвращается во Францию с женой-миллионершей, хозяйкой модной нью-йоркской галереи. Накануне открытия персональной выставки он встречает свою бывшую возлюбленную и… Ван Гога. Легендарный художник сошел с автопортрета, чтобы жениться на Элизе, заняться воспитанием детей и больше никогда не заниматься живописью…