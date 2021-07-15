Влюбленный Ван Гог, 2021

Если бы нидерландский художник Винсент Ван Гог жил в современной Франции, сумел бы он достичь того же величия? Удалось бы ему побороть одиночество и встретить настоящую любовь? На этот вопрос отвечает режиссёр Жан Люк Аяш в романтической комедии с Фредериком Дифенталем.

Лео Мадзотти — человек, у которого есть всё, о чём можно мечтать: деньги, известность, внимание женщин. Он построил карьеру живописца, работы которого теперь украшают лучшие галереи Европы и США. Картины француза признаны ведущими искусствоведами и критиками, а их продвижением занимается его состоятельная американская жена Морин. Купаясь в лучах славы, Лео возвращается в Париж, откуда сбежал ещё десять лет назад. Судьба сталкивает художника с Элизой — женщиной, которой он когда-то разбил сердце. При расставании герой опирался на постулаты своего кумира — выдающегося живописца XIX века Винсента Ван Гога, который был убежден, что сосуществование любви и настоящего искусства невозможно.

Оказавшись в Париже, Мадзотти предается ностальгическим воспоминаниям. Встреча с бывшей возлюбленной пробуждает былые чувства. Неожиданно Лео узнает, что Элиза встречается с другим мужчиной. И, что самое странное, бойфренд как две капли воды похож на Ван Гога. Чем ближе главный герой узнаёт конкурента, тем сильнее убеждается в том, что имеет дело с подлинным творцом далёкой эпохи. Его кумир пишет гениальные картины, выдавая один шедевр за другим. Преодолевая глубокий творческий и личностный кризис, Мадзотти пытается разобраться в происходящем.