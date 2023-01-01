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Ван Гог. С любовью, Винсент Ван Гог. С любовью, Винсент
Киноафиша Фильмы Ван Гог. С любовью, Винсент Награды и номинации мультфильма Ван Гог. С любовью, Винсент
Loving Vincent Ван Гог. С любовью, Винсент 2017 / Великобритания / Польша
7.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации мультфильма Ван Гог. С любовью, Винсент

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США, драма
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