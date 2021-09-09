Скворец, 2021

Жизнь пары, которая обустроила себе гнездышко в большом залитом солнцем доме на севере Калифорнии, кажется идеальной. Лилли (Мелисса Маккарти) работает в супермаркете. Она замужем за Джеком (Крис О'Дауд) – безобидным и милым мужчиной. Однако все оказывается намного сложнее. Когда-то в большом доме жили не двое, а трое – у Лили и Джека была маленькая дочь, которая годом ранее умерла при загадочных обстоятельствах.

Теперь каждый из родителей пытается оправиться от горя своими методами.

Лилли пытается сделать вид, что ничего не изменилось и она все еще контролирует свою жизнь, в то время как Джек попадает в психиатрическую больницу после попытки покончить с собой.

Лилли и этому событию не придает должного внимания. Теперь она навещает мужа раз в неделю. И несмотря на то, что на работе ее начальник (Тимоти Олифант) не упускает возможности над ней подшутить, Лилли отказывается принимать тот факт, что с ней может быть что-то не так. Вдобавок ко всему в один прекрасный день в ее саду под окнами появляется надоедливый скворец, который постоянно поет и прыгает с ветки на ветку.

Два часа в неделю, которые Лилли тратит на поездку к мужу, заставляют ее задуматься, а действительно ли он хочет вернуться домой и какой будет жизнь, когда он это сделает. Лилли не замечает, что она уделяет первоочередное внимание чужому горю и не справляется со своим собственным, поэтому консультант в клинике Джека предлагает ей заняться своим психическим здоровьем до того, как муж вернется в ее повседневную жизнь. Это приводит ее в кабинет местного ветеринара (Кевин Клайн), который раньше был терапевтом, но теперь придерживается несколько циничного взгляда на эту профессию.