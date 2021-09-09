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The Starling

Скворец, 2021

2021 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь пары, которая обустроила себе гнездышко в большом залитом солнцем доме на севере Калифорнии, кажется идеальной. Лилли (Мелисса Маккарти) работает в супермаркете. Она замужем за Джеком (Крис О'Дауд) – безобидным и милым мужчиной. Однако все оказывается намного сложнее. Когда-то в большом доме жили не двое, а трое – у Лили и Джека была маленькая дочь, которая годом ранее умерла при загадочных обстоятельствах.

Теперь каждый из родителей пытается оправиться от горя своими методами.
Лилли пытается сделать вид, что ничего не изменилось и она все еще контролирует свою жизнь, в то время как Джек попадает в психиатрическую больницу после попытки покончить с собой.

Лилли и этому событию не придает должного внимания. Теперь она навещает мужа раз в неделю. И несмотря на то, что на работе ее начальник (Тимоти Олифант) не упускает возможности над ней подшутить, Лилли отказывается принимать тот факт, что с ней может быть что-то не так. Вдобавок ко всему в один прекрасный день в ее саду под окнами появляется надоедливый скворец, который постоянно поет и прыгает с ветки на ветку.

Два часа в неделю, которые Лилли тратит на поездку к мужу, заставляют ее задуматься, а действительно ли он хочет вернуться домой и какой будет жизнь, когда он это сделает. Лилли не замечает, что она уделяет первоочередное внимание чужому горю и не справляется со своим собственным, поэтому консультант в клинике Джека предлагает ей заняться своим психическим здоровьем до того, как муж вернется в ее повседневную жизнь. Это приводит ее в кабинет местного ветеринара (Кевин Клайн), который раньше был терапевтом, но теперь придерживается несколько циничного взгляда на эту профессию. 

Режиссер Теодор Мелфи приобрел популярность после успеха картины 2016 года «Скрытые фигуры», за работу над которой он получил номинацию на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий».
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на распространение фильма за 20 миллионов долларов.

В 2005 году сценарий был включен в «Черный список» – список наиболее интересных сценариев, которые так и не получили свой шанс на экранизацию. Впервые о проекте снова заговорили лишь спустя более десяти лет.

Первоначально в сценарии главные роли были иными. В центре сюжета оказывался муж, который остался в доме и дрался со скворцом, а жена попала в больницу.

Скайлер Гизондо и Тимоти Олифант ранее уже работали вместе над сериалом «Диета из Санта-Клариты». 

В марте 2017 года стало известно, что Доме Карукоски был назначен режиссером фильма, а актеры Киану Ривз и Айла Фишер рассматриваются на главные роли. Однако вскоре разговоры прекратились, и проект снова был заморожен. Позднее в июне 2019 года появилась информация о том, что фильм будет снимать Теодор Мелфи, а главные роли в фильме сыграют Мелисса Маккарти и Крис О’Дауд. Эти трое ранее уже работали вместе над картиной «Святой Винсент». Позднее к фильму также присоединились актеры Кевин Клайн, Скайлер Гизондо, Розалинд Чао и Тимоти Олифант.

Съемки фильма проходили в августе и сентябре 2019 года в Нью-Йорке.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто.

Релиз картины прошел на стриминговом сервисе Netflix.

Режиссер Тед Мелфи выступил также продюсером фильма.

Для сценариста Мэтта Харриса это дебютный полнометражный фильм.

В жизни супругов Мэйнард случилась трагедия. Пока муж отправляется на встречу для переживших утрату, жена устраивает на заднем дворе цветочный сад. Её покой нарушает гигантский скворец, свивший гнездо неподалёку. Она обращается за помощью к ветеринару, который в итоге помогает ей найти силы жить дальше.

5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 24 сентября 2021
Премьера в мире 9 сентября 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Тед Мелфи
Тед Мелфи
В ролях
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Давид Диггс
Давид Диггс
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Скайлер Гизондо
Скайлер Гизондо
Элизабет Рем
Элизабет Рем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Скворец 3 постера
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Лили и Джек Мэйнарды (Мелисса Маккарти и Крис О’Дауд) — ничем не примечательная американская семья. Они живут душа в душу, занимаются внутренним убранством дома и заботятся о крохотном младенце Кэти. Однако в их жизни происходит жуткая трагедия: маленький ребенок умирает от остановки дыхания (пресловутый синдром внезапной детской смерти, редчайшее явление). Несчастный случай, отнявший у Мэйнардов маленькую девочку, разделяет жизнь семьи на «до» и «после».…
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