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Мы — монстры Мы — монстры
Киноафиша Фильмы Мы — монстры Отзывы о мультфильме «Мы — монстры»
Happy Family Мы — монстры 2017 / Германия
7.5 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о мультфильме «Мы — монстры»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Не всегда экранизация бестселлера оборачивается блокбастером. Так случилось с немецкой анимацией «Мы — монстры», вдохновленной популярной на родине и за ее пределами книгой Давида Сафира «Счастливая семейка». Наверное, с надеждой на такой же успех мультфильм снимался на английском языке и пытался подкупить зрителя узнаваемыми видами Нью-Йорка и Лондона… Но, трепетного следования сюжету мало для кинобаловня, припарковавшегося в теплом кресле с ведерком…

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Dei Hell Angel 23 января 2022, 12:36
Оценка
Глянул ну по мне интересно но хотелось бы продолжение. А так же мне лично было бы интересно глянуть было бы не то что они стали людьми а чтоб было бы если бы они остались монстрами
Вот что было бы с ними они бы Жили в Убежище дракулы? или вернулись бы в город но прятались где не будь
не знаю что ещё сказать тока минус в том что
девочка-мумия(понятно что она не знает свои сверх способности но дракула по сути героиня главная должна же +- знать на что она способна единственное что я увидел как она высоко прыгает и всё
а где летучая мышь тот же гипнос скорость
тем более она видела что может дракула почему она не пользовалась способностими например в пустыне превратилась бы в летучую мышь и ну хз допустим увидела бы людей и всё или супер скорость за доли секунды могла бы увидеть людей

Ладно это нечего жду надеюсь на 2 часть
23 января 2022, 12:36 Ответить
Даниил Бессмертный 23 января 2022, 12:40
Оценка
а вторая часть будет?
и да много бла бла мало действий монстров и почему люди было бы наверно интересно если бы они наверно остались бы монстрами что было бы с ними дальше?
Но если не будет второй части ну и пусть первую всё равно можно глянуть несколько раз
лично я 2 раза посмотрел
А вы???
Жду 2 часть и 3 концовочку 4-5
23 января 2022, 12:40 Ответить
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