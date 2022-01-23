Не всегда экранизация бестселлера оборачивается блокбастером. Так случилось с немецкой анимацией «Мы — монстры», вдохновленной популярной на родине и за ее пределами книгой Давида Сафира «Счастливая семейка». Наверное, с надеждой на такой же успех мультфильм снимался на английском языке и пытался подкупить зрителя узнаваемыми видами Нью-Йорка и Лондона… Но, трепетного следования сюжету мало для кинобаловня, припарковавшегося в теплом кресле с ведерком…
Вот что было бы с ними они бы Жили в Убежище дракулы? или вернулись бы в город но прятались где не будь
не знаю что ещё сказать тока минус в том что
девочка-мумия(понятно что она не знает свои сверх способности но дракула по сути героиня главная должна же +- знать на что она способна единственное что я увидел как она высоко прыгает и всё
а где летучая мышь тот же гипнос скорость
тем более она видела что может дракула почему она не пользовалась способностими например в пустыне превратилась бы в летучую мышь и ну хз допустим увидела бы людей и всё или супер скорость за доли секунды могла бы увидеть людей
Ладно это нечего жду надеюсь на 2 часть
и да много бла бла мало действий монстров и почему люди было бы наверно интересно если бы они наверно остались бы монстрами что было бы с ними дальше?
Но если не будет второй части ну и пусть первую всё равно можно глянуть несколько раз
лично я 2 раза посмотрел
А вы???
Жду 2 часть и 3 концовочку 4-5
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