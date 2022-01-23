Наша рецензия

Не всегда экранизация бестселлера оборачивается блокбастером. Так случилось с немецкой анимацией «Мы — монстры», вдохновленной популярной на родине и за ее пределами книгой Давида Сафира «Счастливая семейка». Наверное, с надеждой на такой же успех мультфильм снимался на английском языке и пытался подкупить зрителя узнаваемыми видами Нью-Йорка и Лондона… Но, трепетного следования сюжету мало для кинобаловня, припарковавшегося в теплом кресле с ведерком…